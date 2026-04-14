Aizvadītajā nedēļas nogalē Valkā, Semināra ielā, izcēlās ugunsgrēks pie kāda dzīvokļa durvīm divstāvu namā. Lai gan liesmas bija salīdzinoši nelielas un cietušo nebija, ugunsgrēks, iespējams, bijis tīšs, vēsta TV3 raidījums "Degpunktā".
Dzīvokļa īpašniece norāda, ka aizdedzināšanā varētu būt iesaistīts viņas bijušais vīrs, kurš nesen iznācis no ieslodzījuma.
Sieviete stāsta, ka vīrietis iepriekš bijis vardarbīgs un ilgstoši viņu terorizējis bojājot īpašumu, laužot durvis un radot citus draudus.
Pirms ugunsgrēka viņš, iespējams, sabojājis arī dzīvokļa logu. Uztraucoties par savu drošību, sieviete nakti pavadījusi citur. Ap pulksten četriem no rīta viņai piezvanīja kaimiņš, ziņojot par liesmām kāpņu telpā. No ēkas evakuējās septiņi cilvēki.
Pēc aculiecinieku teiktā, aizdomās turamais pēc notikušā aizbēdzis un šķērsojis tuvumā esošo Igaunijas robežu. Policija uzsākusi kriminālprocesu. Viena persona izsludināta meklēšanā, un izmeklēšana turpinās sadarbībā ar Igaunijas likumsargiem.
