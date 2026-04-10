15 tūkstoši eiro mēnesī – tik lielu darba samaksu prasījis ārsts, kurš izrādījis interesi strādāt Jēkabpils reģionālajā slimnīcā par traumatoloģijas nodaļas vadītāju, vēsta 360TV Ziņas.
Šāds piedāvājums slimnīcas vadībai un pašvaldībai nebija pieņemams. Šis ārsts līdz šim arī bijis vienīgais kandidāts uz vakanci, kas jau divus mēnešus stāv brīva.
Tikmēr situācija slimnīcā kļūst arvien sarežģītāka. Pēc vairāku pacientu sūdzībām Jēkabpils reģionālā slimnīca no darba atstādināja divus traumatologus, kā rezultātā nācās slēgt visu traumatoloģijas nodaļu.
Sākotnēji bija plānots, ka šie ārsti, kuri ir trešo valstu pilsoņi, varētu mācīties, celt kvalifikāciju un turpināt darbu slimnīcā, taču šis plāns neīstenojās, jo pēc piecām sūdzībām parādījās vēl papildu sūdzības.
Šobrīd, iespējams, ārstiem ir apturēts sertifikāts, kas viņiem liedz gan strādāt, gan mācīties. Lai risinātu situāciju, slimnīca izsludināja pieteikšanos gan uz traumatologu, gan nodaļas vadītāja vakancēm, piedāvājot vilinošu darba samaksu, stipendijas, izremontētus dzīvokļus un citus labumus.
Tomēr pretendentu joprojām nav, un pastāv bažas, ka reģions varētu palikt bez traumatoloģijas nodaļas.
Vairāk skaties video!
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu