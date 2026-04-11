ASV Nacionālās aeronautikas un kosmosa pārvaldes (NASA) misijas "Artemis II" astronauti, kas veikuši pirmo lidojumu apkārt Mēnesim kopš 1972. gada, veiksmīgi atgriezušies uz Zemes.
Četri "Artemis II" astronauti "Orion" kapsulā - NASA astronauti Viktors Glovers, Rīds Vaizmens, Kristīna Koka un kanādiešu astronauts Džeremijs Hansens - piektdien plkst. 17.07 pēc vietējā laika (sestdien plkst. 3.07 pēc Latvijas laika), kā plānots nolaidās Klusajā okeānā netālu no Sandjego, paziņoja NASA.
Pēc nolaišanās NASA un ASV Aizsardzības ministrijas speciālistu komandas palīdzēja astronautiem izkāpt no kapsulas un pēc tam ar helikopteru nogādāja viņus uz speciālu kuģi.
NASA vadītājs Džareds Aizekmens personīgi sveica apkalpi un apsveica viņus ar "patiesi vēsturisku sasniegumu". Astronauti pamāja un pasmaidīja kamerām, kā arī pacēla īkšķus uz augšu.
NASA paziņoja, ka apkalpe ir "vesela un laimīga". Tagad viņiem tiks veiktas medicīniskās pārbaudes pirms nogādāšanas atpakaļ uz Hjūstonu.
ASV prezidents Donalds Tramps savā platformā "Truth Social" raksturoja Mēness misiju kā "iespaidīgu" un nolaišanos kā "perfektu".
Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs apsveica apkalpi ar atgriešanos apsveica viņus ar "vēsturisko varoņdarbu".
Nosēšanās bija sarežģīts manevrs, kurā kapsula brīžiem sasniedza ātrumu līdz aptuveni 38 400 kilometriem stundā, pakļaujot astronautus ārkārtējai fiziskai slodzei.
Īpašs vairogs pasargāja astronautus no ārkārtējā karstuma, kam kapsula tika pakļauta atgriešanās laikā Zemes atmosfērā.
Bija plānots, ka saziņa ar misijas kontroli pārtrūks aptuveni sešas minūtes. Pēc tam kapsula ar izpletņu palīdzību samazināja ātrumu, pirms nokrita Klusajā okeānā.
"Artemis II" misija startēja pagājušajā trešdienā, un komanda uzstādījusi jaunu rekordu cilvēka tālākajam lidojumam kosmosā.
