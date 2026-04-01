Dienu pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Tramps izziņoja divu nedēļu pamieru ar Irānu, pieaug bažas par tā noturību.
Neraugoties uz ASV prezidenta teikto, ka Teherāna piekritusi "pilnīgai un tūlītējai" šauruma atvēršanai, trešdien to šķērsot izdevās vien dažiem kuģiem, kamēr Irānas Islāma Revolucionārās gvardes korpuss (IRGC) draudējis iznīcināt tos kuģus, kuri mēģinās to darīt bez Islāma republikas varasiestāžu atļaujas. Trešdien dienas pirmajā pusē šaurumu izmantoja vismaz divi kuģi, bet vakarā pēc Izraēlas uzbrukumiem Libānā Teherāna paziņoja par tā atkārtotu slēgšanu. Domstarpības radīja jautājums, vai vienošanās paredz ierobežojumus Izraēlai. Irāna, apsūdzot ASV vienošanās pārkāpšanā saistībā ar Izraēlas triecieniem Libānas teritorijai, ceturtdien turpināja ierobežot kuģu satiksmi pa tirdzniecībai svarīgo Hormuza šaurumu.
Irānas mediji vēlāk publiskoja Islāma revolūcionārās gvardes paziņojumu, kurā kuģiem ieteikti alternatīvi satiksmes ceļi. Vienlaikus turpinās diskusijas par kuģošanas drošību pēc kara beigām. Irāna paziņojusi, ka tā plāno iekasēt ievērojamu samaksu par Hormuza šauruma šķērsošanu, tādēļ naftas nozares uzņēmumu vadītāji vērsušies pie Baltā nama, iebilstot pret ideju ļaut Irānai ieviest šādu nodevu.
