Britu bokseris Taisons Fjūrijs sestdien pēc vairāk nekā gada pārtraukuma atgriezās ringā ar pārliecinošu uzvaru pār krievu smagsvaru Arslanbeku Mahmudovu, vienbalsīgā tiesnešu lēmumā dominējot 12 raundu cīņā.
Fjūrijs demonstrēja disciplinētu un taktiski pārdomātu sniegumu, kontrolējot cīņas gaitu ar precīziem džebiem un kustību. Lai gan Mahmudovs brīžiem spēja trāpīt spēcīgus sitienus, viņa uzbrukumi bija haotiski un nepietiekami, lai būtiski apdraudētu britu bokseri. Tiesneši cīņu novērtēja ar 120-108, 120-108 un 119-109.
Šī bija Fjūrija pirmā uzvara pēc diviem zaudējumiem punktos pret Oleksandru Usiku, kā arī pirmā cīņa kopš vairāku mēnešu pauzes.
Uzreiz pēc dueļa Fjūrijs vērsās pie sava ilggadējā konkurenta Entonija Džošua, kurš cīņu vēroja klātienē, izaicinot viņu uz ilgi gaidītu savstarpējo cīņu. "Es gribu šo cīņu — dodam faniem to, ko viņi gaida," sacīja Fjūrijs.
Džošua gan nesteidzās apstiprināt iespējamo dueli, norādot, ka vispirms nepieciešamas sarunas un līguma nosacījumu saskaņošana. Neskatoties uz to, boksa aprindās pieaug cerības, ka abu britu tikšanās ringā beidzot varētu notikt šogad.
Potenciālā cīņa starp Fjūriju un Džošua jau gadiem tiek uzskatīta par vienu no gaidītākajiem dueļiem smagsvaru boksā.
