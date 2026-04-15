Latvija kopā ar Somiju ir vienīgās kandidātes uz 2030. gada pasaules hokeja čempionāta elites divīzijā rīkošanu, apliecina Starptautiskās Ledus hokeja federācijas (IIHF) Padomes loceklis Viesturs Koziols.
Šī gada pasaules čempionāts vīriešiem norisināsies maija otrajā pusē Šveices pilsētās Cīrihē un Fribūrā, nākamā gada čempionāts — Vācijas pilsētās Diseldorfā un Manheimā, 2028. gada meistarsacīkstes spēcīgākajā divīzijā tiks aizvadītas Francijas pilsētās Parīzē un Lionā, bet 2029. gada čempionāts notiks Slovākijā — Bratislavā un Košicē.
"Uz 2030. gada čempionātu mēs [Latvija un Somija] esam vienīgie kandidāti, un vairs citas valstis netiek izskatītas," pastāstīja Koziols. "Ekonomiski nav viegli vienā valstī organizēt čempionātu. Mums ar Somiju ir lieliskas attiecības. Lieliskas attiecības ar Somijas Hokeja federāciju, tās pašas vērtības, tās pašas hokeja attīstības perspektīvas."
Koziols norādīja, ka hokejs Somijā ir augstākā līmenī nekā Latvijā, jo tur ir vairāk naudas, bet abām valstīm ir daudz kopīga.
"Kāpēc viņi izvēlas čempionātu rīkot kopā ar mums? Jo sarīkot divas grupas vienā valstī ir daudz lielāks risks," skaidroja Koziols. "Gan mums, gan somiem ir izdevīgi rīkot čempionātu divatā. Sarīkot pasaules čempionātu ar katru gadu paliek grūtāk un grūtāk. Prasības aug."
Latvijā līdz šim tika organizēti 2006. un 2021. gada pasaules čempionāti spēcīgākajā divīzijā, kā arī kopā ar Somiju 2023. gadā, kad Latvijas izlase izcīnīja savas pirmās medaļas meistarsacīkstēs — bronzu.
