SAB: Sankcijas Krievijai rada simtiem miljardu dolāru zaudējumus

Pašas Krievijas institūciju vērtējumā rietumvalstu sankcijas tai rada un turpinās radīt vairākus simtus miljardu ASV dolāru lielus zaudējumus, liecina Satversmes aizsardzības biroja (SAB) operatīvā informācija.
SAB publiskais ziņojums par rietumvalstu sankciju radītajiem zaudējumiem Krievijai liecina, ka, lai arī Krievija publiski pauž vēstījumu, ka tā veiksmīgi tiek galā ar rietumvalstu sankciju radīto ietekmi, Krievijas institūciju nepubliski aprēķini apstiprina, ka sankcijas rada un turpinās radīt Krievijai vairākus simtus miljardu ASV dolāru lielus zaudējumus.
SAB direktors Egils Zviedris norāda, ka ziņojumā SAB izmantojis operatīvā ceļā iegūtu izlūkošanas informāciju par to, kā pašas Krievijas valsts pārvaldes institūcijas iekšēji vērtē sankciju ietekmi uz Krievijas ekonomiku un ekonomikas attīstību nākotnē. "Tas secinājums ir gana skarbs —
sankcijas atstāj ietekmi un nākotnē atstās ievērojamu ietekmi uz Krievijas ekonomikas attīstību,"
uzsvēris Zviedris.
Lai arī Krievijas režīmā ir raksturīgi par problēmām un izaicinājumiem skaļi nerunāt, izlūkošanas informācija liecina, ka Krievijas institūcijas veic nepubliskus aprēķinus par rietumvalstu sankciju radītajiem un potenciālajiem zaudējumiem. Šādus aprēķinus Krievijas institūcijas ierasti veic, vērtējot tendences dažādās tautsaimniecības nozarēs, teikts SAB ziņojumā.
Pēc iebrukuma Ukrainā Krievija zaudējusi aptuveni 130 miljardus ASV dolāru (aptuveni 32,5 miljardus ASV dolāru gadā) — šo summu Krievija bijusi spiesta tērēt, lai, apejot sankcijas, savām vajadzībām iegūtu preces, ko pirms kara tā varēja iegūt no rietumvalstīm lētāk. Aprēķinā nav iekļauti zaudējumi, ko rada situācijas, kad Krievija nespēj nodrošināt tai vajadzīgo importu.
Sankciju dēļ vairākas Krievijas nozares zaudējušas būtiskus noieta tirgus rietumvalstīs, un Krievijai četru gadu laikā joprojām nav izdevies tos aizvietot ar alternatīviem tirgiem. Piemēram, salīdzinot 2021. un 2025. gada datus, Krievijas dzelzsrūdas eksports samazinājies par 40%, melno metālu — par 20%, ķīmisko produktu — par 35%, bet koksnes un celulozes — par 50%.
Krievijas institūciju nepubliskas prognozes paredz, ka šīs nozares nespēs atgūt zaudēto arī nākamo piecu gadu laikā, kamēr Krievijas amatpersonu publiskie paziņojumi pauž pretēju vēstījumu.
Izlūkošanas informācija liecina, ka Krievija vērtē ne tikai sankciju jau radītos zaudējumus, bet arī mēģina prognozēt, kādi ir nākotnes riski tās ekonomikai. Piemēram, Krievijas institūciju skatījumā dažādu risku, tostarp rietumvalstu ierobežojumu, dēļ