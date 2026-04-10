Valsts policijas Rīgas Austrumu pārvaldes amatpersonas meklē bezvēsts pazudušo Kristīni Trabo, ar kuru pēdējo reizi izdevās sazināties 7. aprīlī, kad bija Londonā. Šā brīža atrašanās vieta nav zināma.
Pazīmes: augums 190 cm, kalsnas miesas būves, krāsoti gaiši mati.
Valsts policija aicina aplūkot meitenes attēlu un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.
