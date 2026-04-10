Pirmdien vakarā Daugavpilī par urinēšanu ceļa vidū un nomas skrejriteņu bojāšanu aizturēts vīrietis, informē Daugavpils Pašvaldības policija.
Pilsētā izvietotās videonovērošanas kameras fiksēja, ka persona bojā nomas skrejriteņus un nokārto dabiskās vajadzības ceļa vidū. Notikuma vietā operatīvi ieradās Pašvaldības policijas patruļa, kas vīrieti aizturēja.
1984. gadā dzimušais vīrietis tika saukts pie administratīvās atbildības saskaņā ar Administratīvo sodu likuma 11. panta 1. daļu par sabiedriskās kārtības traucēšanu, pārkāpjot vispārpieņemtās uzvedības normas, traucējot personas mieru un apdraudot savu vai citu cilvēku drošību.
Tā kā notikušajā konstatēta arī svešas mantas bojāšana, par ko persona var tikt saukta arī pie kriminālatbildības, uz notikuma vietu izsaukta arī Valsts policija un aizturētais nodots turpmāko procesuālo darbību veikšanai.
Vai policijas darbinieku algas ir atbilstošas, lai viņi godprātīgi un kvalitatīvi veiktu savu darbu?
