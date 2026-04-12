Uzņēmējs un filantrops Bils Geitss 10. jūnijā tiks iztaujāts ASV Kongresā saistībā ar izmeklēšanu par finansista Džefrija Epstīna lietu. Liecību plānots sniegt Pārstāvju palātas Uzraudzības komitejai, kas pēdējos mēnešos iztaujā vairākas augsta līmeņa amatpersonas un uzņēmējus par viņu saiknēm ar Epstīnu, vēsta ārvalstu mediji.
Geitss nav apsūdzēts noziedzīgās darbībās, un viņa pārstāvji uzsver, ka viņš neesot piedalījies un nav bijis liecinieks Epstīna nelikumīgajām aktivitātēm. Vienlaikus Geitss paudis gatavību atbildēt uz visiem komitejas jautājumiem, lai palīdzētu izmeklēšanai. "Viņš gaida iespēju sniegt paskaidrojumus un atbalstīt komitejas darbu," norādīts Bila Geitsa pārstāvju paziņojumā.
ASV Tieslietu departamenta publiskotajos materiālos iekļauta informācija par Geita un Epstīna saziņu, tostarp e-pasti un kopīgas tikšanās. Pats Geitss iepriekš skaidrojis, ka kontakti ar Epstīnu bijuši saistīti ar filantropijas projektiem, īpaši globālās veselības jomā, taču vēlāk viņš šīs tikšanās nodēvējis par kļūdu. Intervijās viņš atzinis, ka nožēlo katru ar Epstīnu pavadīto brīdi.
Izmeklēšana guvusi jaunu virzību pēc tam, kad publiskots miljoniem dokumentu par Epstīna darbību un kontaktiem. Tajos minēti vairāki sabiedrībā zināmi cilvēki, tomēr amatpersonas uzsver, ka vārda parādīšanās dokumentos pati par sevi nenozīmē vainu.
Epstīns tika aizturēts 2019. gadā par cilvēku tirdzniecību seksuālas izmantošanas nolūkā un vēlāk atrasts miris ieslodzījumā. Izmeklēšana par viņa sakariem ar ietekmīgām personām joprojām turpinās.
