Mūžībā devies viens no 20. gadsimta 90. gadu vadošajiem Latvijas baleta solistiem Igors Pavļēņins (1966–2026), sociālajā medijā "Facebook" informē Latvijas Profesionālā baleta asociācija.
Pavļēņins bija ilggadējs Latvijas Nacionālās operas baleta solists. Viņš absolvējis Rīgas Horeogrāfijas vidusskolu.
Mākslinieka repertuārs aptvēra plašu klasiskā baleta lomu spektru. Viņš atveidojis tādus tēlus kā princis baletā "Gulbju ezers", princis baletā "Riekstkodis", Dezirē "Apburtajā princesē" un Alberts "Žizelē".
Pavļēņina skatuves sniegumu raksturoja atturīga elegance, iekšēja kultūra un izvairīšanās no ārējas teatralitātes. Viņš bija izteiksmīgs romantisko varoņu interprets, savos tēlos ienesot emocionālu jūtīgumu un dramatisku dziļumu.
1995. gadā mākslinieks saņēma “Spēlmaņu nakts” balvu kā labākais baletdejotājs.
Arī pēc aktīvās skatuves karjeras noslēguma Pavļēņins saglabāja ciešu saikni ar nozari, būdams Latvijas Profesionālā baleta asociācijas biedrs un aktīvi iesaistoties tās darbībā.
Kolēģu atmiņās viņš paliks kā sirsnīgs un atsaucīgs cilvēks, kura klātbūtne iedvesmoja citus.
