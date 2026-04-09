Irānas kodolenerģijas aģentūras vadītājs Mohammads Eslami ceturtdien noraidīja jebkādus ierobežojumus attiecībā uz urāna bagātināšanu, norādot, ka ASV un Izraēlas prasība "netiks īstenota".
"Mūsu ienaidnieku pretenzijas un prasības ierobežot Irānas urāna bagātināšanas programmu ir tikai vēlmes, kas tiks apglabātas," Eslami teikto citē Irānas ziņu aģentūra ISNA.
Viņa piezīmes izskan neilgi pirms ASV un Irānas sarunām, kam nedēļas nogalē vajadzētu notikt ar Pakistānas starpniecību.
ASV prezidents Donalds Tramps trešdien paziņoja, ka Irāna vairs nebagātinās urānu un ka abas valstis sadarbošoties, lai "atraktu un aizvāktu" kodolmateriālus, kas apglabāti pazemē pēc pagājušā gada ASV uzlidojuma.
"Savienotās Valstis cieši sadarbosies ar Irānu, kas, kā esam pārliecinājušies, nonākusi līdz tam, kas kļūs par ļoti produktīvu režīma maiņu," paša sociālās saziņas vietnē "Truth Social" raksta Tramps.
"Tur nebūs urāna bagātināšanas, un Savienotās Valstis, sadarbojoties ar Irānu, atraks un aizvāks visus dziļi apbedītos kodolpīšļus," piebildis Baltā nama saimnieks.
ASV aizsardzības ministrs Pīts Hegsets brīdi vēlāk paziņojis, ka Irānai būs jāatsakās no augsti bagātinātā urāna, piebilstot, ka gadījumā, ja Irāna to nedarīs, ASV paņems to ar spēku.
Pentagona vadītājs norādījis, ka ASV novēro Irānas urāna krājumus, un ļāvis noprast, ka vajadzības gadījumā ASV varētu veikt vēl vienu bombardēšanas kampaņu, līdzīgu tai, kas pagājušā gada jūnijā tika veikta pret Irānas kodolobjektiem.
"Mēs zinām, kas viņiem ir, un viņi to atdos (..). Ja būs nepieciešams, mēs to varam izdarīt jebkādā veidā," paziņoja Hegsets.
"Viņi mums to atdos brīvprātīgi (..) vai arī, ja mums pašiem būs jādara kaut kas cits, piemēram, kā mēs darījām "Midnight Hammer" vai ko tamlīdzīgu, mēs paturam šo iespēju," viņš piebilda.
Operācija "Midnight Hammer", kas norisinājās 2025. gada jūnijā Izraēlas un Irānas 12 dienu kara laikā, bija vērsta pret Irānas kodolobjektiem.
Aptauja
Kāds, jūsuprāt, ir ASV stratēģiskais mērķis Irānā?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu