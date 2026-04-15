Irānas kara dēļ ASV sarunvedējiem "nav laika Ukrainai", intervijā vācu raidsabiedrībai ZDF otrdien sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Trampa īpašie sūtņi Stīvs Vitkofs un Džareds Kušners, kas bijuši starpnieki sarunās ar Maskavu par Krievijas izvērstā kara apturēšanu, šobrīd visu laiku "pastāvīgi ir sarunās ar Irānu", sacīja Ukrainas prezidents.
Raksturojot Vitkofu un Kušneru kā pragmatiskus, Zelenskis norādīja, ka viņi cenšas "iegūt lielāku Putina uzmanību, lai izbeigtu karu".
Taču, "ja ASV nevērsīs spiedienu uz Putinu (..) un tikai iesaistīsies maigā dialogā ar krieviem, tad viņi vairs nebaidīsies", skaidroja Zelenskis.
Pēdējās trīspusējās ASV, Krievijas un Ukrainas sarunas notika Ženēvā 17. un 18. februārī. Nākamā sarunu kārta tika plānota Abū Dabī marta sākumā, taču Irānas kara dēļ tika atlikta.
Zelenskis intervijā ZDF sacīja, ka jautājums par ASV ieroču piegādēm Ukrainai ir kļuvis par "lielu problēmu".
"Ja karš turpināsies, Ukrainai būs mazāk ieroču. Tas ir kritiski svarīgi, īpaši attiecībā uz materiāliem pretgaisa aizsardzībai," sacīja prezidents.
Krievu triecienos Ukrainā nogalināti septiņi cilvēki
Krievijas karaspēka triecienos otrdien Ukrainā nogalināti septiņi cilvēki - pieci Dņipro, bet vēl divi Hersonā un Čerkasu apgabalā, pavēstīja amatpersonas.
Vienā no Dņipro pilsētas ielām ap plkst. 11.30 sprāgstot krievu raķetei, nogalināti pieci cilvēki, pavēstīja Dņipropetrovskas apgabala kara administrācijas vadītājs Oleksandrs Hanža.
Ievainoti vairāk nekā 20 cilvēki, deviņu cilvēku ievainojumi ir smagi.
Trešdien Dņipro būs sēru diena.
Pēcpusdienā Hersonā drona triecienā nogalināta sieviete, pavēstīja Hersonas apgabala prokuratūra.
Vakarā Čerkasu apgabalā drona triecienā nogalināts astoņus gadus vecs zēns, 12 cilvēki ievainoti, pavēstīja apgabala administrācija.
