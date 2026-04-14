Aprīlī grāmatnīcu plauktos nonākusi uzņēmējas un bijušās politiķes Lindas Mūrnieces grāmata “Novecot bez panikas”. Izdevējs – “Latvijas Mediji”.
Izvēloties aprakstīt novecošanas tematiku, Linda Mūrniece rosina lasītāju meklēt atbildi uz jautājumu, kas agrāk vai vēlāk skar ikvienu – kā pieņemt novecošanu un dzīvot pilnvērtīgi? Vai sirmi mati, brilles un pirmās veselības problēmas patiešām nozīmē dzīves norietu, vai tomēr sākumu citai, tikpat interesantai dzīves daļai?
Savā grāmatā autore apkopojusi septiņu spilgtu sieviešu stāstus par dzīvi pēc četrdesmit pieci – par drosmi būt pašām, par spēju pieņemt savu vecumu, nezaudējot eleganci, humoru un dzīves garšu. Dziedātāja Olga Rajecka, burvju māksliniece Dace Pecolli, žurnāliste Anita Daukšte, aktrise Regīna Devīte, juriste Inese Ejugbo, aktrise Esmeralda Ermale, uzņēmēja Ilze Kalniņa atklāti runā par novecošanu, attiecībām, veselību un to, kas patiesībā padara cilvēku skaistu. Savu skatījumu pauž arī politiķis un mediķis Hosams Abu Meri.
"Kā es izvēlējos varones grāmatai? Man patīk, kā viņas dzīvo, kā izskatās un kā noveco vai plāno novecot. Dabiski, skaisti, eleganti, neko netēlojot un ne par ko neizliekoties. Viņas smejas, kad ir smieklīgi, un nesmaida nedabiski savilktu smaidu, tāpēc ka aiz pakauša nostiepta ada neļautu pasmaidīt īsti. Viņas dzīvo savu dzīvi un apzinās, ka noveco. Viņas neslēpi savu gadu skaitu, jo tas nemaina viņu vecumu. Viņas atļaujas būt tādas, kādas ir, un tik vecas, cik ir," grāmatas ievadā raksta Linda Mūrniece.
Linda Mūrniece ir publiciste, uzņēmēja un bijusī politiķe. Tiek uzskatīta par vienu no redzamākajām sievietēm Latvijas politikā 2000. gadu beigās un 2010. gadu sākumā. Sabiedrībā Linda pazīstama kā atklāta un tieša personība, kura bieži pauž savu viedokli sociālajos tīklos un publiskās diskusijās. Izdevniecībā "Latvijas Mediji" izdotas vēl divas Mūrnieces grāmatas - "Meitene ar pistoli uz jumta" (2024), "No Romas līdz Vecpiebalgai" (2025).
KONTEKSTS
Grāmatu izdevniecība "Latvijas Mediji" darbu sāka 1998. gadā ar latviešu rakstnieka Vladimira Kaijaka romānu "Enijas bize". Oriģinālliteratūra allaž ir bijusi izdevniecības galvenais stūrakmens un veiksmes stāsts. Vairāki romāni saņēmuši "Lielo lasītāju balvu". Šodien izdevniecība "Latvijas Mediji" piedāvā oriģinālo un tulkoto literatūru, vēsturi un dokumentālo literatūru, praktiskās grāmatas, gadagrāmatas, kalendārus, bērnu grāmatas. Katru gadu izdevniecība lasītāju rokās nodod vairāk nekā 100 dažādu nosaukumu darbus.
