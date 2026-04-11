Šovā “Slavenības. Bez filtra” aktieris Andris Bulis ciemojas Dailes mūzikas namā. Tur viņš uz sarunu aicinājis stāvizrāžu meistaru Jāni Skuteli, lai parunātu par komiķa dabu un skatuves mākslu. Intervijas laikā Skutelis atzīst, ka viņa debija teātrī nebija plānota — viss izšķīries pavisam ikdienišķā situācijā, apmeklējot automašīnu servisu.
"Es aizbraucu mašīnu saremontēt, uz servisu," atceras Skutelis un piebilst, ka šajā pašā servisā savu auto remontējis arī Jaunā Rīgas teātra režisors Alvis Hermanis.
"Tad mēs sēdējām, gaidījām, kamēr remontēja mašīnas. Viņš prasīja: "Ko tu vispār dari? Varbūt gribi teātrī uzspēlēt?" Es teicu: "Nu, varbūt kādreiz."" stāsta komiķis.
Lai gan sākotnēji šis aicinājums šķitis vien nevainīga asprātība, laika gaitā tas pārtapa pavisam reālā sadarbībā. Pēc kāda perioda sekojis jau konkrēts darba piedāvājums.
"Gadu vēlāk viņš man atsūtīja "Linda Vista" eksemplāru un teica: "Varbūt šitādu lomiņu. Ko saki?"" norāda Skutelis un ar humoru piebilst: "Mašīnas ir jālabo, to es saku, jā. Un autorizētā servisā."
