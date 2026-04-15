Pēc divu gadu ilgas izmeklēšanas tiesnesis Madridē noformulējis kriminālapsūdzības Spānijas premjera, sociālista Pedro Sančesa dzīvesbiedrei Begonjai Gomesai.
Viņu apsūdz korupcijā biznesa darījumos, ietekmes ļaunprātīgā izmantošanā, kā arī līdzekļu piesavināšanā un izšķērdēšanā. Gan Sančess, gan Begonja apsūdzības noraida, paužot, ka tā ir labējās opozīcijas virzīta kampaņa viņa ģimenes locekļu un agrāko līdzgaitnieku nomelnošanā ar mērķi sašūpot un gāzt sociālistu vadīto Spānijas mazākuma valdības koalīciju. Nav izslēgts, ka tas arī izdodas, jo Spānijas mediji atzīst, ka šī lieta valdības aprindās radījusi "dziļu diskomfortu". Piecdesmit piecus gadus vecā uzņēmēja Begonja bieži redzama līdzās vīram dažādos valsts līmeņa pasākumos, ārvalstu vizītēs, un arī tagad abi atrodas oficiālā Spānijas vizītē Ķīnā.
Katedras vadītāja
Tiesas lēmums tika publiskots 13. aprīlī, pirmdienas vakarā. No spāņu preses ziņojumiem izriet, ka izmeklēšanas centrā atrodas divas epizodes. Tiek apgalvots, ka Begonja Gomesa izmantojusi premjera sievas statusu, lai sarūpētu sev katedras vadītājas amatu Madrides Komplutenses universitātē un lobētu uzņēmēja Huana Karlosa Barabesa intereses. To kvalificē kā valsts resursu un personisko sakaru izmantošanu privātu interešu veicināšanai. Gomesa varētu būt izdarījusi spiedienu uz Komplutenses universitātes vadību, lai tā atļautu augstskolā izveidot katedru ar daudziem grūti saprotamu nosaukumu – "Konkurētspējīga sociālā transformācija". Ekspertu skatījumā, pēc šādas katedras universitātē nav bijis nekādas nepieciešamības un tā uzskatāma par viņas personisko projektu.
Kad 2024. gadā sākās izmeklēšana, katedru pēkšņi slēdza, jo atklājās, ka tai nav "ne zinātniskas, ne praktiskas jēgas".
Gomesai nav akadēmiska zinātniskā grāda, kas viņai būtu ļāvis vairākus gadus ieņemt katedras vadītājas amatu un vadīt maģistra līmeņa studiju programmu. Viņai nav pat augstākās izglītības. Turklāt pār Gomesu nākuši pārmetumi, ka, būdama katedras vadītāja, viņa piesavinājusies Madrides Komplutenses universitātes programmnodrošinājumu. Par tā izstrādi augstskola bija samaksājusi 300 tūkstošus eiro no sava budžeta.
Kas attiecas uz uzņēmēja Barabesa atbalstīšanu, tad Barabess finansēja "Konkurētspējīgas sociālās transformācijas" katedras darbu. Izmeklētāju ieskatā, par to viņš gandarīts – pateicoties premjera sievai, uzņēmējam piederošā biznesa konsultāciju firma "Innova Next SL" un uzņēmējdarbības augstskola "Valley" saņēmusi Spānijas valsts pasūtījumus 15,6 miljonu eiro kopsummā. Vēl viena sīkāka mēroga epizode ir valsts ierēdnes Kristinas Alveresas izmantošana palīdzes un konsultantes statusā Gomesas personiskajos biznesa projektos. Par šiem darbiem Alvaresai maksāts no valsts kabatas.
Atkāpties vai ne
Izmeklēšanas tiesnesis Huans Karloss Peinado savā slēdzienā uzsvēris, ka tikt pie universitātes katedras vadītājas amata Gomesai ļāvis tieši premjera sievas statuss. "Izmeklējamajai personai postenis [augstskolā] kalpoja kā personiskās profesionālās izaugsmes līdzeklis," atzīmējis Peinado. Turklāt tas noteicis lēmumus, kādi varēja īstenoties, "pateicoties viņas unikālā stāvokļa izmantošanai". Vismaz izmeklēšanas sākumā interesi par lietas gaitu izrādīja arī Eiropas Prokuratūra, jo daļa līdzekļu, kurus par "pakalpojumiem" ar valsts starpniecību saņēma biznesmenis Barabess, nāca no Eiropas Savienības fondiem. Tātad ir aizdomas par naudas izmantošanu neparedzētiem mērķiem.
Papildus visam arī premjera jaunākais brālis Dāvids Sančess šobrīd apsūdzēts citā lietā par ietekmes ļaunprātīgu izmantošanu,
kas saistīta ar viņa, iespējams, fiktīvu pieņemšanu darbā sociālistu pārvaldītās Badahosas provinces padomē. Brālis saņēmis algu, pat nezinot, kur atrodas viņa darba kabinets. Arī bijusī Sančesa labā roka, viņa valdības agrākais transporta ministrs Hosē Luiss Abaloss šomēnes stājās tiesas priekšā par kukuļņemšanu, kas saistīta ar valsts kontraktiem.
Gomesas lietas izmeklēšanas laikā nopratināja daudzas iesaistītās personas. Cik zināms, pats valdības vadītājs Sančess liecināt atteicies un izmantojis likuma pantu, kas ļauj neliecināt pret saviem ģimenes locekļiem un radiniekiem. Prasības skandālu dēļ atkāpties no opozīcijas puses atskanēja vēl 2024. gadā, taču toreiz visā valstī notika Sančesa atbalsta mītiņi. Arī pats premjers aiziet atteicās, saucot notiekošo par viņa ģimenes nomelnošanas kampaņu. Šobrīd Sančesa popularitāte citu iemeslu dēļ samazinājusies, bet viņš turpina nešaubīties par dzīvesbiedres nevainīgumu. Gala vārds, vai Begonjai Gomesai pēc izmeklēšanas pabeigšanas būs jāsēžas uz apsūdzēto sola, tagad jāpieņem zvērinātajiem. Sančesa valdības ministri šefu aizstāv. Tieslietu ministrs Felikss Bolanjoss žurnālistiem sacījis, ka izmeklēšanas tiesneša Peinado spriedums apkaunojis Spānijas pilsoņus un visu tiesu sistēmu, kurai ar to esot nodarīts nelabojams kaitējums. Balanjoss pauda cerību, ka "bezpartijiska augstāka tiesu instance" pārskatīs Peinado lēmumu. Tikmēr eksperti spriež par Spānijas iedzīvotāju nogurumu no korupcijas skandāliem – pēdējos gados pārāk daudzi no tiem saistās ar Sančesa vārdu. Tas vairo protesta noskaņojumu neatkarīgi no tā, vai apsūdzētie ir vainīgi vai nav.
