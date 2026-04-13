Piektdien, 10. aprīlī, pulksten 16.00 svinīgā ceremonijā kultūrtelpā "Ola Foundation" tika pasniegta Rīgas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta Gada balva kultūrā "Baltais zvirbulis", lai izteiktu atzinību par kvalitatīva, radoša un iekļaujoša kultūras procesa nodrošināšanu galvaspilsētā 2025. gadā, informē Rīgas pašvaldība.
Balvu "Par mūža ieguldījumu" saņēma Rīgas pašvaldības iestādes "Kultūras un tautas mākslas centrs "Mazā ģilde"" elektrotehnisko iekārtu elektroinženieris Edgars Komarovskis un Rīgas Juglas Mūzikas skolas direktora vietniece mācību darbā Inga Bāliņa.
Kā 2025. gada personība kultūrā tika godināta Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Māra Lāce, uzsverot viņas nozīmīgo un ilgstošo ieguldījumu Rīgas kultūrvides attīstībā, un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja un Rīgas pašvaldības sadarbībā.
Nominācijā "Gada bibliotēkas darbinieks" tika godināta Rīgas Centrālās bibliotēkas Bolderājas filiālbibliotēkas vadītāja Zinta Haļzova, savukārt nominācijā "Gada muzeja darbinieks" balva tika piešķirta Rīgas pašvaldības Kultūras iestāžu apvienības Rīgas Porcelāna muzeja vadītājai Ilianai Veinbergai.
Par gada kultūras centra darbinieku 2025. gadā tika atzīta un balvu "Baltais zvirbulis" saņēma Rīgas pašvaldības iestādes "Kultūras un tautas mākslas centrs "Ritums"" direktores vietniece saimnieciskajā darbā Sarmīte Driķe.
Nominācijā "Gada mūzikas un mākslas skolas darbinieks" par nozīmīgu ieguldījumu Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skolas attīstībā 2025. gadā tika godināta skolas direktore Dina Lūse, kā arī par ieguldījumu Rīgas un Latvijas jauniešu kolektīvās muzicēšanas attīstībā balvu saņēma Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas skolotājs, kamerorķestra "Armonico" diriģents Normunds Dreģis.
Rīgas pašvaldības Kultūras iestāžu apvienības koncertorganizācijas "Ave Sol" jauniešu koris "Kamēr…" saņēma balvu nominācijā "Gada amatiermākslas kolektīvs" par aktīvu koncertdarbību Latvijā un ārvalstīs un uzvaru Eiropas kormūzikas Grand Prix konkursā Tolosā, Spānija, 2025. gadā.
Nominācijā "Gada notikums kultūrā" balva tika piešķirta Rīgas pašvaldības iestādes "Ziemeļrīgas kultūras apvienība" radošajai un organizatoru komandai par Lāčplēša dienas pasākuma Uzvaras parkā — koncertprogrammas "SAULES MŪŽS" — īstenošanu. Šajā nominācijā balvu saņēma arī Rīgas pašvaldības iestādes "Kultūras un tautas mākslas centrs "Mazā ģilde"" tautas deju ansambļa "Līgo" 80 gadu un vidējās paaudzes deju kolektīva "Līgo" 50 gadu jubilejas uzveduma "Diždiena "LĪGO. ZIEDĒŠANA"" Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā īstenotāju komanda.
Nominācijā "Gada sadarbība" par 2025. gada Ziemassvētku noformējumu Rīgas vēsturiskajā centrā un sadarbību ar Rīgas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta Pilsētvides mākslas un noformējuma nodaļu balvu saņēma SIA "TGL".
Rīgas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta gada balva "Baltais zvirbulis" tika pasniegta 22. reizi, un mākslinieka Aigara Bikšes veidoto skulptūru jau ir saņēmuši 277 laureāti. Pasākumu vadīja aktieris Toms Harjo, ceremonijas dalībniekus ar muzikāliem priekšnesumiem sveica mūziķi Gerda Igaune, Eduards Rediko, Matīss Žilinskis, Aleksandrs Ozols, kā arī Rīgas Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas 8. klavierspēles klases audzēkne Elizabete Braga.
Balvas pasniegšanas ceremoniju organizēja Rīgas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar Rīgas pašvaldības Pārdaugavas kultūras apvienību.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu