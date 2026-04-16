Līdz ar pavasara atnākšanu dziedātājs Viktors Buntovskis izdod jaunu dziesmu — "Neaizej". Šis ir jau ceturtais singls, kas tapis sadarbībā ar studijas producentu JJ Lush (Jāni Jačmenkinu).
"Dziesma "Neaizej" ir viens no mūsu pirmajiem kopdarbiem, kas tapa kopā ar JJLush, un nu tai ir pienācis laiks doties pie klausītājiem," stāsta Viktors Buntovskis. "Dziesmā piedalās mūsu draugs — ģitārists Kaspars Vizulis, kurš kārtējo reizi ir pielicis savus maģiskos pirkstus klāt ģitārai, padarot skaņdarba skanējumu krāšņāku."
Jaunākais singls seko iepriekš izdotajiem darbiem, tostarp dziesmai "Dārznieks", kas Latvijas Radio 2 rīkotajā aizvadītā gada vērtīgāko dziesmu aptaujā "Muzikālā banka" ierindojās ceturtajā vietā.
Radot dziesmas vēstījumu, Viktors Buntovskis atklāti runā par personiskām sajūtām: ""Neaizej" ir par jau notikušām lietām, ko vairs nevar atgriezt, pēc kurām paliek tikai atmiņas par cilvēkiem, notikumiem un emocijām. Tā ir par sajūtu, ko jūti, atceroties pagātnes lietas — vienalga, sliktas vai labas — un par apziņu, ka neviens nevar zināt, cik ilgs ir kāds mirklis — ar sevi vai ar kādu kopā."
Viktora vasaras plāni vēl tiek likti kopā, tomēr jau šobrīd tie solās būt aktīvi, kā arī pašlaik Viktors Buntovskis piedalās muzikālajā šovā "Koru kari", kur gūst jaunu pieredzi, darbojoties kolektīvā, nevis kā solo mākslinieks.
