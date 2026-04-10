Piektdien Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem, prognozē sinoptiķi.
Pūšot lēnam līdz mērenam ziemeļu, ziemeļaustrumu vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +6..+11 grādiem.
Rīgā mākoņi daļēji aizklās debesis, spīdēs saule, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu vējš un gaiss iesils līdz +9 grādiem, bet pie jūras gaidāmi +6 grādi.
Laikapstākļus nosaka paaugstināta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1021-1025 hektopaskāli jūras līmenī.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu