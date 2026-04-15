Festivāls “Saldus Saule” paziņo, ka šovasar, 24. un 25. jūlijā, tas atgriežas ar īpaši plašu muzikālo programmu un jaunu aktivitāšu klāstu, turpinot attīstīties un pārsteigt savus apmeklētājus. Festivāls ik gadu norisinās Saldū, Kalnsētas parkā, pulcējot dažādu žanru mūziķus un klausītājus.
Jau zināms, ka šogad festivāla pirmajā dienā, 24. jūlijā, uz skatuves kāps "Alum Alu", "Indygo", "Laika suns", MUUD, Fiņķis, "Dzelzs vilks", Ivo Fomins, "Līvi", "Huskvarn" un "Inokentijs Mārpls". Savukārt festivāla otrajā dienā, 25. jūlijā, skatītājus priecēs "Šķembas", RAUM, BUKTE, "Athodi brīnumzemē", "Pirmais kurss", R.A.P., Miks Galvanovskis, Fēlikss Ķiģelis, "Skyforger", "Garu pagrabs" un "Pienvedēja piedzīvojumi".
Mākslinieku daudzveidība apliecina festivāla plašo muzikālo spektru - no roka un pankroka līdz popam, hiphopam, alternatīvajai mūzikai, smagākam skanējumam un jaunās paaudzes māksliniekiem. Mūziķu saraksts vēl tiks papildināts, tuvojoties festivālam.
"Saldus Saule 2026" sola ne tikai mūziku, bet arī pieredzi, kas vieno dažādas paaudzes. Šogad apmeklētāji varēs izbaudīt plašu aktivitāšu klāstu visā festivāla teritorijā - karaoke zonu, latino deju grīdu, silent disco, kā arī atrakcijas, festivāla tirdziņu, karuseli un citas izklaides iespējas. No piektdienas vakara līdz svētdienas rītam, pļavā pie Cieceres upes, darbosies telšu pilsētiņa, būs pieejami bāri, ēdinātāji un plaša VIP zona ar galdiņiem. Organizatori sola arī kādu īpašu pārsteigumu, kura detaļas pagaidām tiek paturētas noslēpumā.
Festivāls "Saldus Saule" ir senākais mūzikas festivāls Latvijā. Pirmo reizi tas norisinājās jau 1987. gadā. Laika gaitā tas kļuvis par tradīciju vairākām paaudzēm, ik vasaru pulcējot mūzikas cienītājus Saldū, kļūstot par vienu no nozīmīgākajiem Latvijas vasaras festivālu notikumiem. Biļetes uz festivālu ir pieejamas www.saldussaule.lv, kā arī aula.lv un bilesuserviss.lv. Organizatori atgādina, ka biļešu skaits ir ierobežots un, tuvojoties festivālam, to cena pieaugs. Festivālu atbalsta “Mežpils alus”, Radio SWH un Saldus novada pašvaldība.
Aktuālā informācija par festivālu, programmu un jaunumiem pieejama festivāla mājaslapā www.saldussaule.lv un sociālajos tīklos.
