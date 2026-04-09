Mūziķe un elektroniskās mūzikas pārstāve Vultura sadarbībā ar dziedātāju Patrisha laiž klajā jaunu singlu "Bez kontroles". Vultura arī izziņo otrā studijas albuma "Alegorija" izdošanas datumu.
Sadarbībā ar krāšņi apbalvoto, populāro mūziķi — dziedātāju Patrishu, īstajā vārdā Patrīciju Kseniju Cuprijanoviču — izdots trešais albuma singls "Bez kontroles", pie kura strādājis producents Marks Poikāns (Mark1Records). Vultura atklāj, ka otrs studijas pilnmetrāžas albums "Alegorija" tiks oficiāli izdots 15. aprīlī visās straumēšanas platformās — tajā pašā dienā tiks izdots arī "Bez kontroles" mūzikas videoklips, kas tapis kopā ar režisoru Raivi Francbergu un kameras asistentu Aleksandru Julianu Zarņicinu. Dziesmas vizuālā noformējuma autore ir Elīze Elizabete Ekarte.
"Sadarbība ar Patrishu notikusi dažādu apstākļu sakritību dēļ, un tagad esam draudzenes, par ko man ir ļoti liels prieks. Man ir gandarījums par paveikto, un prieks, ka arvien biežāk sievietes sadarbojas savstarpēji mūzikā — tas ir ļoti īpaši un būtiski, šī prakse jāstiprina arī turpmāk..." stāsta Vultura.
Abas mākslinieces vēlējās savus pārstāvētos žanrus apvienot, smeļoties savstarpēji vienai no otras un kopistiski vienojoties par idejām, kas nodod precīzi tādu vēstījumu, kādu vēlējušās klausītājiem. Dziesmā "Bez kontroles" dzirdama spēcīga elektroniskās mūzikas un 2000. gadu sākuma popmūzikas elementu apvienošana. Dziesma vēsta par jaunības maksimālismu, drosmi aiziet no negatīvā un sākt jaunu lapu savā dzīvē, nebaidīties no jauniem izaicinājumiem.
"Man ir bijis patiess prieks iepazīt Vulturu ne tikai kā skatuves mākslinieci, bet arī kā cilvēku ārpus tās — tieši agrākie salīdzinājumi presē kļuva par vienu no iemesliem, kāpēc nolēmām radīt ko kopīgu, ejot pret stereotipiem un bailēm. Man katra sadarbība sākas ar cilvēcīgu saikni un kopīgām vērtībām, jo tikai tā iespējams veidot patiesu un veiksmīgu radošo procesu.
Dziesma "Bez kontroles" radās organiski — kopīgi attīstījām gan tās ideju, gan vizuālo stāstu. Esmu patiesi priecīga par šo sadarbību, īpaši tāpēc, ka tā tapusi kopā ar vēl vienu spilgtu skatuves personību, un novēlu ikvienam saglabāt brīvības sajūtu, neļaujot nevienam kontrolēt mūsu domas, dzīvi un pieredzi," akcentē Patrisha.
Trešais albuma singls "Bez kontroles" tagad pieejams visās populārākajās straumēšanas platformās.
Vultura — īstajā vārdā Annija Tīna Kukuka — ir eksperimentālās elektroniskās mūzikas pārstāve, mūziķe, dziesmu autore un producente. 2023. gadā viņa ieguva Mūzikas ierakstu "Zelta mikrofons" divas gada balvas — labākais debijas albums un labākais elektroniskās mūzikas albums ar nosaukumu "Not Your Typical Fairytale". 2025. gadā ieguva Gada augstākās mūsdienu mūzikas apbalvojuma (GAMMA) nomināciju kategorijā gada māksliniece elektroniskā deju mūzikā.
