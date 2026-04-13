Reklāma
Sava enerģija. Vai skeptiķi koriģē Zaļo kursu enerģētikā?

Olafs Zvejnieks
2026. gada 13. aprīlis, 00:00
Klausies ziņu audio formātā
Protestētāju pret atjaunīgās enerģijas, īpaši vēja elektrostaciju, projektiem Latvijā nav mazums. Tas ir viens no kavēkļiem straujākai zaļās enerģijas projektu attīstībai. Te svarīgi atrast optimālo kompromisu, lai zaļajā aizrautībā nesastrēbtu karstu, bet arī – lai netiktu velti likti sprunguļi riteņos valsts enerģētiskajā neatkarībai.
Foto: Karīna Miezāja / Latvijas Mediji

Pēc šā gadsimta 20. gadu sākumā vērojamā entuziasma viļņa par Zaļo kursu, zaļo pāreju un to piedāvātajām iespējām šobrīd iestājušies atplūdi un daudzi Zaļā kursa aspekti tiek apšaubīti un koriģēti. "Latvijas Avīze" centās noskaidrot, kā šāds klimata skepticisma vilnis ietekmē Latvijas plānus atjaunojamās enerģētikas attīstībā?

Reklāma

2024. gada jūnija Eiroparlamenta vēlēšanās zaļo partiju mandātu skaits parlamentā samazinājās no 71 līdz 53, savukārt klimatam skeptiskās partijas guva ievērojamus panākumus. Labējie populisti, tostarp Žerārs Vilders Nīderlandē un Marīna Lepēna Francijā, arvien aktīvāk iebilda pret ES klimata politiku, padarot to par savu platformu pamatelementu. Šis ir bijis pagaidām nozīmīgākais punkts Eiropā klimata skepticisma pieaugumā.

Eiropas Parlamenta deputāts Ivars Ījabs uzskata, ka šobrīd ES notiek Zaļā kursa korekcija. "2019.–2021. gada periodā Eiropas Savienības politiskie uzstādījumi bija ļoti zaļi un tos varētu saukt par tā laika nozīmīgāko ES politisko virzienu. Taču tad savu vārdu teica pasaules ģeopolitiskās problēmas, konkrēti – Krievijas iebrukums Ukrainā. Līdz 2022. gadam katru reizi, kad Baltijas deputāti brīdināja par gaidāmajām ģeopolitiskajām problēmām, mēs pretī dzirdējām frāzes "liecieties taču mierā, mums tagad jādomā par oglekļa izmešiem un klimatu". Taču 2022. gads ieviesa izmaiņas, un sākās Zaļā kursa korekcija lielāka reālisma virzienā. Jautājums varētu būt par to, ar kādām metodēm šīs korekcijas notiek. Pagaidām nozīmīgākie ES dokumentos fiksētie mērķi, piemēram, tie, kas izvirzīti 2030. gadam, nav mainīti, taču tiek mainītas dažādas nianses, kas būtiski ietekmēs, vai šos mērķus vispār būs iespējams sasniegt. Piemēram, šobrīd visspēcīgākais ir dažādu prasību vienkāršošanas, samazināšanas vai pat atcelšanas vilnis. Tā mērķis ir atjaunot Eiropas uzņēmumu konkurētspēju pasaulē, taču šis vilnis skar arī zaļo politiku. Mainījušās arī ES prioritātes – šobrīd zaļos mērķus lielā mērā ir aizstājušas drošības prioritātes. Zaļā kursa turpmākajā īstenošanā šobrīd svarīgākais jautājums ir, vai ETS2 sistēma, kas attiecinās oglekļa emisiju kvotu sistēmu uz dzīvojamām mājām un transportu, tiešām sāks darboties paredzētajā laikā – 2027.–2028. gadā. Jāatgādina, ka Latvijas Klimata un enerģētikas ministrija vēl nesen izteicās, ka Latvija kopā ar citām ES dalībvalstīm strādā pie šīs sistēmas darbības sākuma atlikšanas uz vēlāku termiņu. 

Citas raksturīgas šā procesa pazīmes – tika vājināta ES Dabas atjaunošanas direktīva, kas būtiski ietekmēja zemnieku, un, ļoti iespējams, tiks atcelts aizliegums no 2035. gada Eiropā pārdot automašīnas ar iekšdedzes dzinējiem. 

Vēl varētu minēt to, ka tika samazinātas vides un klimata ziņošanas prasības uzņēmumiem – tās tagad attiecas tikai uz lielām korporācijām.

Taču, pat ņemot vērā to visu, Zaļais kurss nav tikai dažu politiķu plika iedoma, kā to dažkārt iztēlo. Daudzi Zaļā kursa aspekti ir balstīti ekonomiskajā realitātē un objektīvā nepieciešamībā pēc Eiropas enerģētiskās neatkarības un energoapgādes drošības u. c. pilnīgi objektīvos apsvērumos. Tādēļ Zaļais kurss tiks turpināts," uzskata I. Ījabs.

Eiropas Parlamenta deputāts Ivars Ījabs: "Eiropas Savienības politikā šobrīd vērojams spēcīgs dažādu prasību vienkāršošanas, samazināšanas vai atcelšanas vilnis. Svarīgākais šādas vienkāršošanas mērķis ir atjaunot Eiropas uzņēmumu konkurētspēju pasaulē, taču šis vilnis skar arī zaļos mērķus."
Foto: Karīna Miezāja / Latvijas Mediji

Fakti – par labu zaļajai enerģētikai

Klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis atzīst, ka klimata skepticismu Latvija izjūt un tas būtiski ietekmē zaļās enerģijas projektu attīstību – gan tā, ka palielinās to īstenošanas termiņi dēļ nesaskaņām ar vietējām pašvaldībām, gan tā, ka daži projekti netiek īstenoti un pamet Latviju.

"Diemžēl liela daļa no šī skepticisma balstās puspatiesībās, bet daļa arī klajos melos. Un šādos apstākļos jājautā – kas ir ieguvējs no šādu viedokļu publiskošanas," uzskata K. Melnis. Fakti, pēc ministra domām, liecina par pretējo, nekā apgalvo atjaunīgās enerģijas projektu kritiķi. Piemēram, elektrības cena martā, kad ražošanu nodrošināja atjaunīgie resursi – upju ūdens un saules enerģija –, samazinājās par 52% salīdzinājumā ar šā gada janvāri un februāri, kad elektroenerģijas ražošanu nodrošināja galvenokārt dabasgāze. Tāpat 2025. gadā Latvijā bija 184 stundas, kad elektroenerģija bija nopērkama par nulles vai pat negatīvu cenu. "Tie, kas pieslēgušies biržas tarifiem un seko šīm izmaiņām, varēja izmantot šīs stundas. Vai kaut ko tamlīdzīgu jebkad ir spējuši piedāvāt fosilie resursi?" jautā ministrs un uzsver, ka šīs izmaiņas ir tiešas zaļās enerģētikas – saules un vēja parku – attīstības sekas. Bez tam 2050. gadam Nacionālajā Enerģētikas un klimata plānā (NEKP) izvirzītais mērķis elektrības cenu samazināšanā no pašreizējiem 0,86 eiro/kWh līdz 0,59 eiro/kWh nav sasniedzams nekā citādi kā ar saules un vēja parku attīstību," saka K. Melnis.

Klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis: "Fakti liecina par pretējo, nekā apgalvo atjaunīgās enerģijas projektu kritiķi. 2025. gadā Latvijā bija 184 stundas, kad elektroenerģija bija nopērkama par nulles vai pat negatīvu cenu. Tie, kas pieslēgušies biržas tarifiem un seko šīm izmaiņām, varēja izmantot šīs stundas. Vai kaut ko tamlīdzīgu jebkad ir spējuši piedāvāt fosilie resursi?"
Foto: Karīna Miezāja / Latvijas Mediji

"Elwind" un sauszemes parki kavējas

Šobrīd stāvoklis zaļajā enerģētikā vērtējams divējādi. No vienas puses, saules parki attīstījušies strauji un šobrīd sasniegts tirgus piesātinājums – tieši šobrīd Latvijai vairāk saules parku nevajag. Taču ar vēja enerģētiku iet kā pa celmiem – ministrs atzīst, ka projekts, uz kuru tika liktas lielas cerības – atkrastes vēja parks "Elwind" ar pirmās kārtas jaudu 500 MW apmērā sākotnēji paredzētajā laikā –, līdz 2030. gadam uzbūvēts netiks. Tas saistīts gan ar to, ka līdz pat 2028. gadam ilgs ietekmes uz vidi novērtējuma process "Elwind" projektam, kādēļ iepirkumus varēs izsludināt tikai 2029. gadā. Taču otrs iemesls ir tas, ka atkrastes vēja parku ražotās elektroenerģijas cena šobrīd ir pārāk augsta, un, lai tā būtu konkurētspējīga, tā būtu jāsubsidē. Teiktais gan nenozīmē, ka "Elwind" netiks uzbūvēts vispār, taču tā īstenošanas termiņi, visticamāk, tiks pārbīdīti uz 30. gadu vidu.

Reklāma
Reklāma
Tāpat netiks izpildīti arī 2030. gadam izvirzītie mērķi vēja enerģētikas attīstībā. 

"No 80 dažādiem vēja parku projektiem, kas šobrīd iziet ietekmes uz vidi novērtējuma procesu (IVN), nozare cer līdz 2030. gadam labākajā gadījumā uzbūvēt piecus līdz septiņus. Latvijā ir vairāki vēja parku projekti, kuru IVN process ar pozitīvu slēdzienu pabeigts 2009.–2012. gadā, un tie vēl joprojām nav uzbūvēti, tādēļ satraukumam par to, ka tuvākajā laikā visā Latvijā sliesies vēja parki, nav pilnīgi nekāda pamata. Un te jāsaka, ka Latvija un Lietuva iet dažādu attīstības ceļu: Latvija bija plānojusi 2030. gadā sasniegt 1,5 GW vēja parku ražošanas jaudu (pašreiz uzstādīts vairāk kā desmit reižu mazāk – 141 MW), bet Lietuvai jau 2026. gada sākumā ir uzstādīti vēja parki ar ražošanas jaudu 2,5 GW.

Tehnoloģijas neattīstās vienādi

Līdzīgās domās par zaļās enerģētikas un Zaļā kursa attīstību ir "Latvenergo" valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Čakste: "Zaļā kursa sākumposmu var salīdzināt ar ballīti, kas šobrīd beigusies. Dažiem no tā ir paģiras. To smagums atkarīgs no tā, cik optimistiski vai populistiski bija mērķi, kurus valstis bija iekļāvušas savos plānos. Piemēram, mūsu ziemeļu kaimiņi igauņi bija plānojuši, ka jau 2030. gadā 100% no elektroenerģijas tiks saražota zaļā veidā. Šobrīd viņi ir spiesti no šiem plāniem atteikties. Juridiski viņi vēl no tiem atkāpušies nav, bet faktiski tas jau ir noticis. Tieša zīme par to, ka šāda atkāpšanās ir notikusi, ir Igaunijas lēmums būvēt jaunas gāzes termoelektrostacijas, lai aizstātu degslānekļa stacijas, kuru ražošanas jauda pakāpeniski tiek samazināta," saka M. Čakste.

Viņš uzskata, ka Zaļajā kursā ir racionālas sadaļas un ir arī neracionālas. "Igaunijas slānekļa staciju pakāpeniskā slēgšana ir pilnīgi racionāla, jo tās rada milzu piesārņojumu – ne tikai atmosfērā, bet arī pazemes ūdeņos. Salīdzinot ar to, gāze, protams, ir daudz tīrāks kurināmais, taču iecere jau bija visu ražot no atjaunojamiem resursiem. Līdzīga utopija un tās sekas ir vērojamas Vācijā, kas atteicās no klimata ziņā tīrās kodolenerģijas, bet tagad ir spiesti atsākt darbināt ogļu termoelektrostacijas. Tomēr Zaļajam kursam ir arī liela racionālā sadaļa. Eiropas Savienības gadījumā atjaunojamo resursu enerģētikas attīstība rada iespēju samazināt savu bīstamo atkarību no importētiem fosilajiem energoresursiem."

"Latvenergo" valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Čakste: "Visi vēja un saules parki, kas Eiropā būvēti pirms 2020. gada, ir būvēti ar subsīdiju palīdzību. "Latvenergo" spēja izmantot hidroelektrostaciju kaskādes radītās priekšrocības – tā kā bijām zaļi, tad nebija tik liela spiediena attīstīt saules un vēja parkus periodā, kad to komerciālo pamatojumu un tehnoloģisko briedumu varēja apšaubīt. Toties tagad mēs varam izmantot jau nobriedušas un komerciāli pamatotas tehnoloģijas, kurām subsīdijas vairs nav vajadzīgas."
Foto: Karīna Miezāja / Latvijas Mediji

Nepiepildītās tehnoloģiju cerības

Čakste skaidro, ka daļēji pārmērīgais optimisms Zaļā kursa attīstībā saistīts ar cerībām uz tehnoloģiju attīstību, kas nav piepildījušās. "Ne visas tehnoloģijas attīstās vienādā ātrumā, un dažas no tām nav piepildījušas vai vismaz pagaidām nav piepildījušās uz tām liktās cerības. Saules un sauszemes vēja staciju tehnoloģijas attīstījušās milzu tempā, bet līdz pat pēdējam laikam tām iztrūka būtisks elements – enerģijas uzkrāšanas iespējas. Saules stacijas kļuva komerciāli ļoti izdevīgas 2023. gadā, bet 2020. gadā tās tādas vēl nebija. Sauszemes vēja stacijas arī nebija komerciāli izdevīgas 20. gadu sākumā, bet šobrīd tādas ir. Tieši tāpat – akumulatoru sistēmas jeb BESS vēl 2022. gadā nebija komerciāli pamatota tehnoloģija, bet no 2024. gada šīm iekārtām sākās diezgan straujš cenu kritums, un šobrīd tās ir komerciāli pamatotas. Taču akumulatoru sistēmas risina īstermiņa, 24 stundu uzkrāšanas problēmu, bet ne ilgtermiņa. Ilgtermiņa uzkrāšanas iespējas joprojām iztrūkst, jo zaļā ūdeņraža tehnoloģijas, kurām bija iecerēta šī loma, pagaidām nav piepildījušas šīs cerības un komerciāli šobrīd nav pamatotas, bez tam plašai ūdeņraža izmantošanai jābūvē pilnīgi jauna infrastruktūra."

Čakste uzskata, ka Latvijas nesteidzīgā stratēģija zaļo tehnoloģiju attīstībā ir izrādījusies pamatota. 

"Visi vēja un saules parki, kas Eiropā būvēti pirms 2020. gada, ir būvēti ar subsīdiju palīdzību. "Latvenergo" izmantojis hidroelektrostaciju kaskādes radītās priekšrocības – tā kā bijām zaļi, tad nebija tik liela spiediena attīstīt saules un vēja parkus periodā, kad to komerciālo pamatojumu un tehnoloģisko briedumu varēja apšaubīt. Toties tagad mēs varam izmantot jau nobriedušas un komerciāli pamatotas tehnoloģijas, kurām subsīdijas vairs nav vajadzīgas. Tieši tāpat pareizs ir izrādījies lēmums modernizēt un uzlabot abas ar gāzi darbināmās termoelektrostacijas – tās tagad nodrošina elektroapgādes stabilitāti. Taču Baltija joprojām importē apmēram 30% tai nepieciešamās elektroenerģijas – vienā galā Lietuva uzstāda saules un vēja parkus, bet otrā Igaunija pamazām slēdz ārā degslānekļa stacijas. Šobrīd tehnoloģiski un komerciāli racionālākais veids, kā aizpildīt šo deficītu, ir ar saules un vēja parku palīdzību. Te jāpiebilst, ka saules parku iespējas Latvijā no tīkla balansēšanas viedokļa ir jau praktiski izsmeltas. Tātad faktiski jābūvē sauszemes vēja parki. Šīs iespējas Latvijā ir praktiski neskartas – kad "Latvenergo" 2026. gada pavasarī pabeigs "Laflora" vēja parku Jelgavas novadā, tad vēja enerģijas jaudas Latvijā divkāršosies, bet, kad 2027. gada pavasarī pabeigs Tārgales vēja parku, – trīskāršosies. Šie abi parki spēs saražot apmēram 12% no Latvijas elektroenerģijas patēriņa – tas būs būtisks pienesums.

Arī "Latvenergo" valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Čakste šaubās, ka tuvākajos gados izdosies uzbūvēt atkrastes vēja parku: "Apmēram 2022. gadā šīs tehnoloģijas attīstības līkne ir pagriezusies pretējā virzienā. Proti, atkrastes vēja parku saražotā elektroenerģija kļūst nevis lētāka, bet dārgāka. Tas noticis ļoti sarežģīto piegādes ķēžu dēļ – piemēram, viens no iemesliem, kādēļ kopumā vēja tehnoloģiju saražotā elektrība kļūst lētāka, ir tās izmēru pielielināšanās – augstāki masti, lielākas turbīnu lāpstiņas utt. Taču ostu infrastruktūra, kuģu un sauszemes ceļu iespējas šobrīd neļauj turpināt attīstīties šajā virzienā. Tādēļ ir vajadzīgs jauns tehnoloģiskais izrāviens un jauni risinājumi, lai atkrastes vēja tehnoloģija kļūtu cenu ziņā konkurētspējīga ar sauszemes vēju."

Daļa skepticisma ir nevēlēšanās

Savukārt Latvijas Atjaunīgās enerģijas alianses (LAEA) valdes priekšsēdētājs Alnis Bāliņš nenoliedz, ka pastāv arī klimata skepticisms, tomēr uzskata, ka daļu no šī skepticisma tieši vai netieši finansē valstis, kas atrodas uz austrumiem no Latvijas. "Lielākā daļa t. s. zaļā skepticisma ir vienkārši nevēlēšanās redzēt blakus savai mājai vēja staciju mastus. Proti, tas nav skepticisms tajā nozīmē, ka šie cilvēki apšauba klimata pārmaiņas, tā ir "tikai ne manā pagalmā" attieksme. Protams, ka šī attieksme ietekmē atjaunīgās enerģētikas projektus, jo politiķi sākuši ieklausīties šajos viedokļos, vairākās pašvaldībās notiek vai ir gaidāmas tiesvedības šajā sakarā. Šī "tikai ne manā pagalmā" problēma risināma, strādājot ar iedzīvotājiem un virzot vēja parkus prom no apdzīvotām vietām. Piemēram, manis pārstāvētais uzņēmums "European Energy" divos savos vēja parku projektos Latvijā ir parunājis ar katru vietējās kopienas locekli individuāli, skaidrojot un rādot, kā vēja parks ietekmēs viņu dzīvi. Un tam ir rezultāts – tajās pašvaldībās, kur paredzēta šo vēja parku būve, protestu nav. Šādu rezultātu panākšana, protams, prasa finanšu ieguldījumus un laiku no uzņēmumiem. 

Savukārt par kampaņām, kas pret vēja enerģiju notiek sociālajos medijos, varu pateikt to, ka tās nav un nevar būt lētas. 

LAEA šobrīd uzsākusi sociālajos medijos kampaņu "Savā zemē sava enerģija", lai aizstāvētu vēja enerģiju pret uzbrukumiem. Šī kampaņa asociācijai izmaksās apmēram 100 tūkstošus eiro. Pretējās puses kampaņa pret sauszemes vēja parkiem ir vismaz tikpat plaša, bet šķietami vēl plašāka, tātad arī tās izmaksas vērtējamas līdzīgi. Jautājums – vai paši ir sametuši šo naudu vai tomēr kāds iedevis?" jautā A. Bāliņš.

Latvijas Atjaunīgās enerģijas alianses (LAEA) valdes priekšsēdētājs Alnis Bāliņš: "Lielākā daļa t. s. zaļā skepticisma ir vienkārši nevēlēšanās redzēt blakus savai mājai vēja staciju mastus. Proti, tas nav skepticisms tajā nozīmē, ka šie cilvēki apšauba klimata pārmaiņas, tā ir "tikai ne manā pagalmā" attieksme."
Foto: Timurs Subhankulovs / Latvijas Mediji

Jāpiebilst, ka 2026. – 2027. gads varētu iezīmēt pārmaiņas daļas Latvijas sabiedrības attieksmē pret vēja parkiem. Tas tādēļ, ka aprīļa beigās darbu sāks "Latvenergo" vēja parks "Laflora" Jelgavas novadā, bet 2027. gada pavasarī – arī "Latvenergo" vēja parks Tārgalē, Ventspils novadā. "Laflora" vēja parka gadījumā vietējās pašvaldības un iedzīvotāji katru gadu saņems 367 tūkstošus eiro kā kompensāciju par nekārtībām. Tas ļaus uzlabot vietējo iedzīvotāju dzīves apstākļus – ceļus, skolas utt. Un visiem Latvijas iedzīvotājiem būs iespēja klātienē redzēt šos parkus ar 179 m garajiem mastiem un turbīnu lāpstiņām, kuru augstums no zemes var sasniegt pat 266 m. Tad katrs varēs beidzot apskatīt, kā tas izskatās dabā un saprast, cik ļoti tas viņus šokē patiesībā un vai gaidāmā maksa pašvaldībām un iedzīvotājiem spēj kompensēt šīs neērtības.

Sava enerģija
Foto: Latvijas Mediji

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild "Latvijas Mediji".

Reklāma
Reklāma
Reklāma
Reklāma
Reklāma