"Ir vēl sliktāk, nekā norādīts revīzijā," tā par publiskoto Valsts kontroles revīziju uzsver Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta direktore, profesore Dagnija Blumberga.
Revīzijā izskanējis brīdinājums – Latvija varētu nesasniegt transporta nozares klimata mērķus līdz 2030. gadam, vēsta 360TV Ziņas. Profesore akcentē, ka, lai gan revīzijā īpaša uzmanība pievērsta transporta nozarei, klimata politiku nedrīkst skatīt atrauti.
Nepieciešama tūlītēja rīcība arī citās nozarēs un jautājumos, kas saistīti ar klimata mērķu sasniegšanu.
Blumberga norāda, ka virkne nepieciešamo pasākumu jau ir nokavēta un katrs nokavētais gads Latvijai nozīmē papildu zaudējumus, jo par klimata mērķu neizpildi valstij nāksies maksāt.
Ja Latvija vēlas sasniegt savus klimata mērķus un izvairīties no papildu izmaksām nākotnē, lēmumiem un praktiskai rīcībai jāseko jau tagad.
Kā vienu no būtiskākajiem uzdevumiem Blumberga uzsver sabiedrības informēšanu. Viņasprāt, cilvēkiem ir skaidri jāsaprot, ko katrs individuāli var darīt, lai palīdzētu tuvināt Latviju klimata mērķu sasniegšanai.
