Lielākā daļa Latvijas sabiedrības uzskata, ka ģimenēs nepieciešams samazināt viedierīču lietošanu kopābūšanas laikā, liecina “Tele2” sadarbībā ar “Norstat” veiktās aptaujas dati. Kopumā 72% respondentu atzīst, ka ģimenes varētu mazāk izmantot telefonus brīžos, kas paredzēti kopīgām aktivitātēm, piemēram, vakariņojot, spēlējot spēles vai dodoties izbraucienos.
Šie dati iezīmē plašāku problēmu ģimenes komunikācijā un savstarpējās attiecībās. Gandrīz puse jeb 45 % respondentu atzinuši, ka viņu ģimenē ir izcēlušies konflikti viedierīču lietošanas dēļ. Tas norāda, ka pārmērīga telefonu lietošana ne tikai samazina kvalitatīvu kopā pavadīto laiku, bet arī var radīt spriedzi attiecībās.
Aptaujas dati atklāj arī saistību starp viedierīču lietošanu un komunikācijas kvalitāti ģimenē. Tajās ģimenēs, kur kopābūšanas laikā regulāri tiek lietoti telefoni vai rodas konflikti par to izmantošanu, ievērojami retāk notiek sarunas par personiskām tēmām, sajūtām un problēmām.
“Tehnoloģiju iejaukšanās jeb tehnoference ģimenes ikdienā rada risku ne tikai savstarpējām attiecībām, bet, kas vēl būtiskāk – tas var ietekmēt bērnu emocionālo attīstību.
Tehnoferences rezultātā samazinās mazie uzmanības apliecinājumi, kas uzkrājas, kā rezultātā vecāku un bērnu komunikācija kļūst neuzmanīgāka, asāka un strupāka.
To labi var novērot arī bērnu rotaļu laukumos,” saka psiholoģe Sabīne Bērziņa.
Lai gan lielākā daļa iedzīvotāju apzinās nepieciešamību pēc pārmaiņām, praksē tās ne vienmēr tiek ieviestas. 70 % ģimeņu joprojām nav noteiktu viedierīču lietošanas noteikumu mājās. Turklāt tikai daļa ģimeņu regulāri pievērš uzmanību kvalitatīvai komunikācijai – 43 % respondentu atzīst, ka viņu ģimenē notiek sarunas par personiskām tēmām.
“Aptaujas dati rāda, ka līdz ar bērnu ienākšanu ģimenē parādās arī viedierīču lietošanas noteikumi. Būtiski, lai tie attiektos uz visiem ģimenes locekļiem, ne tikai bērniem. Ģimenēs ar noteikumiem biežāk rodas arī nesaskaņas, kas nozīmē, ka izšķiroša loma ir tam, kā mēs komunicējam un spējam risināt konfliktus, kas mūsdienās ir ļoti būtiska prasme,” atzīst S. Bērziņa.
Arī vecāku veltītais laiks bērniem bez ekrāniem bieži ir ierobežots – 21% vecāku tam velta mazāk nekā 30 minūtes dienā, savukārt tikai 22% vairāk nekā divas stundas. Eksperti gan uzsver, ka ne vienmēr minūšu un stundu skaits norāda uz kvalitāti. Bieži vien īsāks, bet kvalitatīvāks un apzinātāks laiks bez viedierīces klātbūtnes, ko ģimene pavada kopā, ir daudz vērtīgāks.
Aptauja sadarbībā ar “Norstat” veikta š.g. martā, aptaujājot 1003 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 74 gadiem.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu