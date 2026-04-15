Ceļu un ielu sakārtošanai Ķekavas novada pašvaldība šogad kopumā atvēlējusi 3,8 miljonus eiro, no tiem lielāko finansējumu paredzot ceļu seguma uzlabošanai jeb dubultās virsmas apstrādei, kā arī veloceliņa Rīga-Ķekava nākamo posmu izbūvei, informēja pašvaldības Korporatīvās pārvaldības stratēģiskās komunikācijas vadītāja Vineta Vītoliņa.
Ķekavas pašvaldība noslēgusi līgumu ar AS "LAU Infra Grupa" (iepriekš "Latvijas autoceļu uzturētājs") par tai 53 piederošu ceļu un ielu dubultās virsmas apstrādi, kopējais ceļu garums ir lēšams apmēram 21 kilometrs.
Tas ir lielākais darbu apjoms pēdējo gadu laikā.
2025. gadā dubultā virsmas apstrāde tika veikta 17 kilometros ceļu, šim mērķim izlietojot 708 000 eiro, savukārt 2024. gadā — nepilniem astoņiem kilometriem.
Šogad Ķekavas novadā ielu un ceļu dubultās virsmas apstrādi plānots veikt Baložos, Baldonē, Daugmalē, Bērzmentē, Ķekavā, Loreķu laukā, Alejās, Vimukrogā, Odukalnā, Katlakalnā, Ziedonī, Jenčos un Dzērumos.
Šogad tiks turpināti arī ceļu un ielu infrastruktūras investīciju projekti. Lai attīstītu gājējiem un velobraucējiem paredzēto infrastruktūru novadā, šogad, paredzot finansējumu 1,4 miljonu eiro apmērā, tiks pabeigta apvienotā gājēju ceļa un veloceļa izbūve no Ķekavas līdz autoceļa P137 Lapenieki-Ķekava-Ģūģi krustojumam ar autoceļu A5.
Šogad izbūvējamais gājēju un veloceļa posms ir noslēdzošais no septiņiem veloceļu posmiem ar kopējo garumu 8,7 kilometri maršrutā Rīga-Ķekava.
Ieguldot gandrīz 432 000 eiro, paredzēts pabeigt pērn sākto Jaunsila ceļa pārbūvi Ķekavas pagastā. Šogad plānots arī atjaunot Katlakalnā Pļavniekkalna ielas segumu, šim mērķim piešķirot 250 000 eiro.
Lai uzlabotu satiksmes drošību, šogad
200 000 eiro plānots izlietot iekšpagalmu brauktuvju asfaltēšanai
un 30 000 eiro ātrumu slāpējošu vaļņu izbūvei. Savukārt 50 000 eiro paredzēti autobusu pieturvietu uzlabošanai un nomaiņai, nodrošinot ērtāku un drošāku sabiedriskā transporta infrastruktūru.
Ielu apgaismojuma infrastruktūras uzlabošanai un jaunu apgaismojuma objektu izbūvei 2026. gada budžetā atvēlēti 324 000 eiro. Plānotie ieguldījumi ietver ielu apgaismojuma izbūvi, pārbūvi un ierīkošanu dažādās novada teritorijās, nodrošinot gājēju drošību un kvalitatīvāku publisko vidi, kā arī esošās apgaismojuma infrastruktūras modernizāciju.
Ķekavas novada pašvaldības ielu un autoceļu kopējais garums ir 430 kilometri. No tiem 212 kilometri ir grants ceļi, savukārt gājēju un velosipēdistu celiņu kopgarums ir 36 kilometri.
Virsmas apstrādi veic gan uz melna seguma, gan uz grants ceļiem. Asfalta ceļam, veicot virsmas apstrādi, tiek paildzināts ceļa kalpošanas laiks, savukārt grants ceļu virsmas apstrāde ir metode, kā novērst šo ceļu putēšanu, uzklājot melno segumu, tiek nodrošināti komfortablāki dzīves apstākļi gar šiem ceļiem, kā arī ērtāka braukšana.
Aptauja
Kas, jūsuprāt, ir lielākais ieguvums, izvēloties lietotu elektroauto?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu