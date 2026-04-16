Šodien stājas spēkā grozījumi Krimināllikumā, kas paredz aizsargāt noziedzīgos nodarījumos cietušās personas.
Kā informēja Tieslietu ministrijā (TM), grozījumi ir daļa no kriminālsodu reformas. Grozījumi paredz, ka par cita cilvēka seksuālu darbību vai kailumu atspoguļojoša attēla, videoieraksta vai digitāla atveidojuma publiskošanu vai nodošanu citiem bez šīs personas piekrišanas var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam, īslaicīgu brīvības atņemšanu, probācijas uzraudzību, sabiedrisko darbu vai ar naudas sodu.
Savukārt par šādām pašām darbībām, ja tās vērstas pret nepilngadīgo vai nodarījušas būtisku kaitējumu, paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz trim gadiem, īslaicīga brīvības atņemšana, probācijas uzraudzība, sabiedriskais darbs vai naudas sods.
Līdzīgi regulējumi jau ir ieviesti vairākās Eiropas valstīs,
tostarp Itālijā, Francijā un Lielbritānijā, kur kriminālatbildība par intīma rakstura materiālu izplatīšanu bez piekrišanas tiek piemērota, lai aizsargātu indivīdu cieņu un privātumu.
Tāpat izmaiņas pagarina noilguma termiņu smagiem noziegumiem pret bērniem no 20 uz 35 gadiem, tostarp par piespiedu abortiem un smagu miesas bojājumu nodarīšanu.
Noziedzīgiem nodarījumiem, par kuriem var piespriest mūža ieslodzījumu, noilguma termiņš pagarināts no 30 uz 40 gadiem.
Krimināllikumā paplašināts arī cilvēku tirdzniecības ekspluatācijas jēdziens, līdzās jau ietvertajai personas iesaistīšanai prostitūcijā vai seksuālai izmantošanai, piespiedu darbam un turēšanai verdzībā, ietverot arī atbildību par personas izmantošanu surogācijā, piespiedu laulībā un nelegālā adopcijā.
Vienlaikus precizēts, ka cilvēku tirdzniecība ir ne tikai personas savervēšana vai pārvadāšana, bet arī apzināta personas nogādāšana ekspluatācijas nolūkā.
Likums paredz arī kriminālatbildību par krāpšanu, personai uzdodoties par valsts amatpersonu, iestādes vai uzņēmuma darbinieku.
Grozījumi paredz arī kriminālatbildību par uzbrukumu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvim.
