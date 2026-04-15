Programmā "Ukrainas prioritāro vajadzību saraksts" (PURL) nav notikušas nekādas izmaiņas un piegādes turpinās, tā dēvētajā Ramšteinas formātā notiekošās Ukrainas kontaktgrupas 34. sanāksmē paziņoja NATO ģenerālsekretārs Marks Rite.
NATO programma PURL paredz ASV ieroču iegādi ar Eiropas naudu Ukrainas atbalstam.
"Mums būtu jākoncentrē finansējums uz prioritātēm - pretgaisa aizsardzību, bezpilota lidaparātiem un tālās darbības munīciju. Tās ir galvenās prioritātes. Izšķiroša nozīme šeit ir PURL iniciatīvai, kas turpina piegādāt pretgaisa aizsardzības un citu kritiski svarīgo aprīkojumu, lai atturētu krievus," paziņoja Rite.
Pēc NATO ģenerālsekretāra teiktā, "PURL programmā nav notikušas nekādas izmaiņas, un tā turpina darboties, taču sabiedrotajiem un partneriem ir tā jāfinansē". Rite uzsvēra, ka, saskaroties ar vienlaicīgiem izaicinājumiem, sabiedrotajiem ir jānodrošina nepārtraukts atbalsts Ukrainai. "Mēs nedrīkstam pazaudēt Ukrainu no redzesloka," sacīja Rite.
Iepriekšējā kontaktgrupas sanāksme notika februārī Briselē.
