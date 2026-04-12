Meksikā veiksmīgi izglābts kalnracis, kurš gandrīz divas nedēļas bija iesprostots applūdušā raktuvē valsts ziemeļos, Sinaloas štatā. 42 gadus vecais Fransisko Sapata Nahera pazemē pavadīja 13 dienas pēc tam, kad 25. martā dambja bojājuma dēļ tika appludināta El Rosario zelta raktuve, ziņo ārvalstu mediji.
Negadījuma brīdī raktuvē atradās 25 strādnieki — 21 no tiem izdevās izkļūt uzreiz, bet četri palika iesprostoti. Pēc piecām dienām glābēji izglāba vienu no viņiem, savukārt vēl viens kalnracis tika atrasts miris, bet viena persona joprojām tiek meklēta.
Sapatu Naheru glābēji atrada pēc vairāk nekā 300 stundu ilgas meklēšanas. Nirēji pamanīja viņa lukturīša signālus, ar kuriem viņš centās pievērst uzmanību. Sākotnēji viņu nebija iespējams izcelt, jo tuneļi bija applūduši, tādēļ glābēji viņam nogādāja ūdeni un pārtiku, līdz tika samazināts ūdens līmenis.
Pēc aptuveni 20 stundām glābšanas operācija tika pabeigta, un vīrietis nogādāts virszemē. Viņš tika ietīts termosegā un ar helikopteru nogādāts slimnīcā Masatlanā, kur mediķi viņa veselības stāvokli raksturoja kā stabilu.
Meksikas prezidente Klaudija Šeinbauma šo nosauca par "pārsteidzošu glābšanas operāciju", uzsverot gan glābēju darbu, gan kalnrača izturību. Pats izglābtais pēc notikušā atzina: "Es nezaudēju ticību."
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu