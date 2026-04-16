Lielbritānijas sabiedriskā raidorganizācija BBC plāno nākamo divu gadu laikā likvidēt līdz 2000 darbavietu, lai ietaupītu 10% no gada budžeta jeb aptuveni 500 miljonus mārciņu (575 miljonus eiro).
Šī būs lielākā darbinieku atlaišana BBC pēdējo vismaz desmit gadu laikā.
"Es zinu, ka tas rada patiesu nenoteiktību, bet mēs vēlējāmies atklāti runāt par šo izaicinājumu," darbiniekiem adresētā vēstulē norādīja BBC pagaidu ģenerāldirektors Rodri Talfans Deiviss. Viņš skaidroja, ka atlaišanu nosaka inflācija, finanšu spiediens un nestabilā pasaules ekonomika.
BBC šogad paziņoja, ka saskaras ar "ievērojamu finansiālu spiedienu" un vēlas līdz 2029. gadam samazināt budžetu par aptuveni desmito daļu. Lielākā daļa samazinājumu jāveic nākamajā finanšu gadā, kas sākas 2027. gada 1. aprīlī.
Nākamajā mēnesī par BBC jauno ģenerāldirektoru kļūs bijušais "Google" vadītājs Mets Britins. Pagājušajā gadā BBC vadītājs Tims Deivijs atkāpās no amata, nerimstot skandālam ap dokumentālo filmu, kurā bija maldinoši rediģēta ASV prezidenta Donalda Trampa 2021. gada runa. Tramps ir iesūdzējis BBC tiesā un pieprasa desmit miljardu ASV dolāru (8,5 miljardus eiro) kompensāciju par neslavas celšanu.
BBC galvenokārt tiek finansēta ar licenču nodevu palīdzību, kas cilvēkiem jāmaksā par televīzijas un radio izmantošanu. Nesen šī nodeva tika palielināta līdz 180 mārciņām (207 eiro) gadā.
Digitālās straumēšanas laikmetā arvien vairāk cilvēku ir noskaņoti pret šīs nodevas maksāšanu. Daudziem cilvēkiem vairs nav televizoru un viņi vairs neseko līdzi tradicionālajām televīzijas programmām.
Leiboristu valdība ir solījusi nodrošināt BBC "ilgtspējīgu un taisnīgu" finansējumu, bet nav izslēgusi iespēju aizstāt nodevu ar citu finansēšanas modeli.
BBC tika dibināta 1922. gadā kā radio dienests, lai "informētu, izglītotu un izklaidētu". Tagad tā pārvalda 15 Lielbritānijas nacionālos un reģionālos televīzijas kanālus, vairākus starptautiskos kanālus, desmit nacionālās radiostacijas, desmitiem vietējo radiostaciju, pasaules mēroga radio "World Service" un plašu digitālo produktu klāstu, tostarp straumēšanas pakalpojumu "iPlayer".
