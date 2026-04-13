Kamēr Vita Valtere kopā ar dēlu Gabrielu uzturas Vācijā, lai atjaunotu saikni ar zēna bioloģisko tēvu, mūziķis Lauris Valters laiku pavada Latvijā. Raidījumā "Ģimene burkā" viņš devās uz svētvietu – Krusta kalnu –, kur viņam pievienojās sievasmāte Inta. Abu starpā izvērsās neierasti atklāta diskusija par ticību un ģimenes vērtībām.
Inta sarunas laikā dalījās pieredzē par gadījumiem, kad lūgšanas šajā svētvietā palīdzējušas tikt pie atvasēm pat pāriem, kuriem mediķi cerību nebija devuši. Viņa ir pārliecināta, ka garīgais spēks spēj stāties pretī medicīniskām prognozēm. Tomēr Lauris, reaģējot uz sievasmātes stāstīto, neslēpa savu nostāju. Tā kā mūziķim pašam bioloģiski bērni nevar būt, viņš šo situāciju ir pieņēmis mierīgi, uzsverot, ka par saviem sauc Vitas bērnus.
Lai gan Valteru mājsaimniecībā ikdienas gaitas vada divi pusaudži – Anna un Gabriels Semijs –, kurus Lauris audzinājis kopš mazotnes, mūziķis atzīst, ka šobrīd viņa dzīves fokuss ir citur. Viņš godīgi atklāj, ka jauna dzejas krājuma izdošana viņu šobrīd aizrauj vairāk nekā ideja par vēl vienu bērnu: "Tas nav pašmērķis. Nu, bet, redz, kā Inta teica – daudziem, daudziem tas ir palīdzējis, jo viņi to no sirds ir vēlējušies. Ja tā man godīgi paprasītu, vai es tagad vēlētos [bērnus]? Nu, tas nav man prioritāšu piecu lietu sarakstā.”
Mākslinieks jau iepriekš publiski paudis viedokli, ka viņa "pēcnācēji" ir viņa radītā mūzika un dzejas rindas, kurās viņš iegulda tikpat daudz rūpju kā vecāks bērnā. Laurim netrūkst arī citu radniecīgu saišu, jo viņš augstu vērtē savu krustbērnu lomu dzīvē. Tikmēr Vita nebeidz novērtēt vīra pašaizliedzību, pieņemot un mīlot viņas bērnus kā savējos.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu