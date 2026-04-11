103 gadu vecumā mūžībā devusies izcilā latviešu dejotāja, horeogrāfe un pedagoģe Vija Vētra, vēsta Latvijas Televīzija.
Leģendārā māksliniece, kura bija pazīstama arī kā indiešu sakrālās dejas izpildītāja, tiks kremēta Amerikas Savienotajās Valstīs, bet viņas pelni vēlāk tiks guldīti Latvijā.
Vija Vētra dzimusi 1923. gadā Rīgā. Pirms Otrā pasaules kara viņa studēja Vīnes Mūzikas un tēlotājmākslas akadēmijā, kā arī apguva baletu Vīnes konservatorijā. Kara laikā viņa devās bēgļu gaitās uz Vāciju, bet 1948. gadā pārcēlās uz Austrāliju, kur Sidnejā nodibināja savu deju studiju.
Vēlāk viņa dzīvoja arī Rietumvācijā, bet 1967. gadā izveidoja deju studiju Ņujorkā, kur turpināja savu radošo darbību, tostarp pievērsās indiešu dejai un uzstājās dažādos projektos.
Kopš 1990. gada Vija Vētra regulāri viesojās Latvijā, vadot meistarklases un sniedzot koncertus. 1993. gadā viņa Rīgā nodibināja Unitāriešu Universālistu draudzi.
Par mākslinieces dzīvi un darbu tapušas vairākas dokumentālās filmas, tostarp “Vijaya” (2004) un “The World of Vija Vetra” (2007).
Vija Vētra turpināja dejot arī pēc 100 gadu vecuma sasniegšanas, saglabājot apbrīnojamu radošo enerģiju līdz pat mūža nogalei. Viņas vēlme bija atdusēties Mākslinieku kalniņā Latvijā.
