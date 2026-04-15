"Delska Latvia" Rīgā atklāj jauno 10 megavatu datu centru.

Rīgā šodien SIA "Delska Latvia" atklāja jauno 10 megavatu (MW) datu centru, informē uzņēmumā.
Atklāšanas pasākumā eksperti pievērsās aktuālām tēmām — datu suverenitātei, mākslīgā intelekta infrastruktūrai un digitālajai neatkarībai. Tika apskatīts, kā datu centri kļūst par stratēģisku infrastruktūru, kā valstis un uzņēmumi stiprina kontroli pār datiem un kā veidot elastīgu informācijas tehnoloģijas arhitektūru bez tehnoloģiskās atkarības.
"Delska Latvia" datu centrs atrodas Rīgā, Čuibes ielā 17. Tā izveidē investēti 30 miljoni eiro.
"Delska Latvia" norāda, ka jaunais datu centrs tiek uzskatīts par vienu no tehnoloģiski progresīvākajiem Baltijā. Modulāri būvētā 7100 kvadrātmetru ēka nodrošina jaudu līdz pat 250 kilovatiem (kW) uz statni un ir projektēta ilgtermiņa attīstībai, paredzot iespēju paplašināt datu centru kompleksu līdz pat 30 MW uz jau iegādātas zemes ar rezervētu jaudu.
Jaunais datu centrs, tāpat kā "Delska" jau esošie datu centri Latvijā un Lietuvā, tiek pilnībā darbināts ar atjaunojamo enerģiju no Ziemeļeiropas vēja un saules parkiem, kā arī hidroelektrostacijām. Rezerves ģeneratori darbojas ar "Neste MY" atjaunojamo dīzeļdegvielu, savukārt to testēšanas un apkopes laikā saražotā elektroenerģija tiek novirzīta citiem patērētājiem, tādējādi mazinot ietekmi uz vidi.
Vienlaikus "Delska Latvia" veic pārrunas ar "Rīgas siltumu" par projektu,
kas paredz datu centra siltuma izmantošanu līdz pat 25 daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku apsildei.
Šāda sadarbība ar pašvaldību veicina efektīvāku energoresursu izmantošanu un atbilst uzņēmuma ilgtspējīgas attīstības mērķiem, informē kompānijā.
Datu centrs projektēts un būvēts tā, lai sasniegtu elektroenerģijas efektivitātes koeficientu ("power usage effectiveness", PUE) zem 1,3. Datu centrs atbalsta gan gaisa, gan šķidruma dzesēšanas risinājumus augsta blīvuma darba slodzēm, kā arī tiem paredzētajiem grafiskajiem procesoriem.
Datu centra projekts pagājušajā gadā jau ieguvis "Uptime Institute Tier III Design" sertifikātu, savukārt martā plānots pabeigt sertifikāciju atbilstoši "Tier III Facility" prasībām, apliecinot, ka ēka atbilst tikpat augstiem pieejamības standartiem kā tās dizains. Praksē tas nozīmē, ka datu centrs spēj nodrošināt vismaz 99,982% nepārtraukta darba laika.
"Delska Latvia" 2024. gadā strādāja ar 9,776 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 7,6% vairāk nekā 2023. gadā, vienlaikus uzņēmums cieta zaudējumus 613 830 eiro apmērā. Kompānijas 2025. gada finanšu rezultāti pagaidām nav publiskoti.
Uzņēmums reģistrēts 1999. gadā. "Delska Latvia" vienīgais īpašnieks ir Lietuvas "Baltic Rezo".
