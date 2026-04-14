Trešdien Latvijas lielākajā daļā spīdēs saule un gaisa temperatūra pakāpsies līdz pat +18 grādiem, prognozē sinoptiķi.
Tuvākā nakts gaidāma skaidra, Kurzemē un Krievijas pierobežā būs vairāk mākoņu. Pūtīs lēns austrumu, dienvidaustrumu vējš, valsts austrumu novados — ziemeļu vējš. Minimālā gaisa temperatūra gaidāma no -2 grādiem dažviet Vidzemē līdz +6 grādiem Liepājā.
Diena būs visai saulaina, mākoņaināka Kurzemē. Vakarā Dienvidkurzemes piekrastē iespējams lietus. Vējš galvenokārt būs lēns, Kurzemē pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš. Gaiss iesils līdz +14..+18 grādiem, vietām Rīgas līča piekrastē maksimālā temperatūra būs ap +10 grādiem.
Galvaspilsētā pēc skaidras nakts trešdien gaidāms neliels mākoņu daudzums. Pūtīs lēns austrumu vējš, kas dienas otrajā pusē iegriezīsies no ziemeļiem. Gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz +5 grādiem, piepilsētā — līdz 0..+3 grādiem. Dienā termometra stabiņš pakāpsies līdz +17 grādiem, bet pie jūras, pilsētas ziemeļos, gaisa temperatūra pēcpusdienā pazemināsies līdz +10 grādiem.
