Lai gan finanšu eksperti rekomendē izmantot pensiju 3. līmeni, lai sāktu veidot uzkrājumus, un arī interese par uzkrājumiem pēdējos gados ir augusi, dažkārt iedzīvotājiem trūkst skaidrības par tā elastību un iemaksu iespējām. Nereti valda priekšstats, ka šis risinājums ir sarežģīts un piemērots tikai vecāka gadagājuma cilvēkiem, kuri drīz to varēs izņemt, tāpēc uzkrājumu veidošana var tikt nepamatoti atlikta. Luminor aktīvu pārvaldīšanas un pensiju daļas vadītājs Atis Krūmiņš kliedē izplatītākos mītus un sniedz skaidrību par pensiju 3. līmeņa priekšrocībām.
Mīts: Pensiju 3. līmenis nav aktuāls karjeras sākumā
Brīvprātīgi uzkrājumi pensijai nav aktuāli tikai tiem cilvēkiem, kuriem tuvojas pensijas vecums, tieši otrādi. Vislielāko ieguvumu no pensiju 3. līmeņa gūst tieši tie, kuri sāk veikt iemaksas jau savas profesionālās dzīves sākumā, jo viņu rīcībā ir būtiskākais resurss – laiks. Salikto procentu darbība ļauj sasniegt augstākus rezultātus tieši tad, ja ieguldīšana tiek sākta agri, un šīs iemaksas papildina arī iespēja saņemt 25,5 % iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu, ko var novirzīt atpakaļ uzkrājumam. Pensiju plāni ar lielāku akciju īpatsvaru ilgtermiņā nodrošina augstāku potenciālo atdevi, tāpēc pensiju 3. līmenis ir piemērots ikvienam, kurš vēlas savlaicīgi veidot stabilu kapitālu nākotnei.
Mīts: Iemaksu apmērs ir noteikts un nemainīgs
Lai arī var šķist, ka, uzsākot iemaksas pensiju 3. līmenī, jāievēro noteikts maksājumu grafiks un fiksēta summa. Patiesībā iemaksu biežums un apmērs ir pilnībā katra paša ziņā, un tās var būt gan regulāras, gan neregulāras, kā arī iespējams veikt vienreizējus lielākus maksājumus. Pensiju 3. līmenis ir veidots tā, lai pielāgotos cilvēka finanšu situācijai un dzīves ritmam, ļaujot izvēlēties sev ērtāko veidu, kā veidot uzkrājumu un izmantot tirgus izaugsmes sniegtās priekšrocības ilgtermiņā.
Mīts: Iemaksas jāturpina līdz pensijai
Daudzi kļūdaini pieņem, ka, uzsākot iemaksas pensiju 3. līmenī, tās turpmāk jāveic nepārtraukti līdz pensijas vecumam. Patiesībā iemaksu veikšanu var jebkurā brīdī pārtraukt vai atsākt, un tas nerada nekādas sankcijas. Uzkrātie līdzekļi pieder pašam klientam, tāpēc ikviens var pielāgot uzkrāšanas tempu savai finanšu situācijai un turpināt iemaksas sev piemērotā brīdī. Turklāt arī pensiju 3. līmeņa uzkrājumu – līdzīgi kā ar 2. līmeni – var mantot.
Mīts: Krājkonts ir labākais veids ilgtermiņa uzkrājumam
Krājkonts bieži tiek uztverts kā drošākais risinājums uzkrājumiem, taču tas nav piemērots ilgtermiņa kapitāla veidošanai. Zema procentu likme un inflācijas ietekme nozīmē, ka krājkontā esošā nauda ar laiku zaudē vērtību, īpaši, ja mērķis ir veidot būtisku uzkrājumu nākotnei. Eksperts skaidro, ka krājkonts ir labs risinājums drošības spilvenam vai īstermiņa mērķiem, savukārt pensijas uzkrājumiem efektīvāki ir finanšu tirgus instrumenti, kas ilgtermiņā palīdz saglabāt un visbiežāk pat palielināt naudas pirktspēju.
Mīts: Tirgus svārstības apdraud pensiju uzkrājumu
Bailes no tirgus svārstībām bieži kļūst par iemeslu izvairīties no uzkrājumu veidošanas finanšu tirgū, taču pensiju fondi ir strukturēti tā, lai mazinātu riskus. Ieguldījumi tiek sadalīti starp dažādiem reģioniem, nozarēm un aktīviem, tos uzrauga regulators, un pārvaldība notiek profesionāli. Svārstības finanšu tirgos ir normāla parādība, tomēr ilgtermiņā pensiju plānu vērtība parasti pieaug, un diversifikācija pasargā uzkrājumu no viena uzņēmuma vai nozares ietekmes. Pieredze rāda, ka tie, kas saglabā konsekvenci arī tirgus kritumu laikā, ilgtermiņā iegūst vairāk nekā tie, kas impulsīvi maina pensiju plānus īstermiņa cenu
