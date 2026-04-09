4. aprīlī, patrulējot Centra apkaimē, Rīgas pašvaldības policijas darbinieki uz kādas gājēju pārejas pamanīja zemē guļošu vīrieti un nekavējoties devās noskaidrot notikušā apstākļus.
Uzrunājot garāmgājējus, likumsargi noskaidroja, ka vīrietis tikko nokritis, un aculiecinieki par notikušo jau bija informējuši neatliekamās palīdzības dienestu.
Gaidot mediķu ierašanos, policisti pamanīja, ka vīrieša veselības stāvoklis strauji pasliktinās — pulss kļuva vājāks, mainījās sejas krāsa un apstājās elpošana. Likumsargi nekavējoties uzsāka sirds masāžu, pēc kuras vīrietis uz brīdi atsāka elpot.
Drīz pēc tam elpošana atkal apstājās, tāpēc policisti turpināja atdzīvināšanas pasākumus līdz brīdim, kad notikuma vietā ieradās Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.
Mediķiem pārņemot palīdzības sniegšanu, vīrieša stāvoklis tika stabilizēts, un viņš nogādāts ārstniecības iestādē.
