Rīgas domes priekšsēdētājs uzdevis turpmāk liegt deputātam Aleksejam Rosļikovam ("Stabilitātei") attālināti piedalīties pašvaldības komiteju sēdēs, ja pieslēgšanās notiek no valstīm ārpus Eiropas Savienības un NATO.
Kā norādīja domes vadība, Rosļikovs pats apliecinājis, ka atrodas Baltkrievijā, un no turienes trešdien mēģinājis pieslēgties komitejas sēdei. Līdz ar to viņam turpmāk dalība attālināti tiks liegta.
Pašvaldībā uzsver, ka pieslēgšanās domes darba norisei no valstīm, kas nav ES un NATO dalībvalstis, nav pieļaujama.
Vienlaikus norādīts, ka deputātam būtu iespēja piedalīties sēdēs legālā veidā, ja viņš atrastos Latvijā, tostarp pieslēdzoties no ieslodzījuma vietas.
Kā ziņots iepriekš, uz Baltkrieviju aizbēgušais Rīgas domnieks Aleksejs Rosļikovs ("Stabilitātei") 15. aprīlī Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas sēdē piedalījies attālināti.
Debatēs deputāts nepiedalījās, taču balsoja "atturoties" par katru jautājumu.
Rosļikovam ilgstoši neapmeklējot domes sēdes, varētu tikt anulētas viņa deputāta pilnvaras, iepriekš pauda Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (P).
"Pēc nepieciešamības vērtēsim situāciju, un, ja deputāts triju mēnešu laikā bez attaisnojoša iemesla nepiedalīsies vairāk nekā pusē no domes kārtējām sēdēm, viņa pilnvaras var anulēt dome vai viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs," skaidroja Rīgas mērs.
Kā ziņots, Rīgas pilsētas tiesa Latgales priekšpilsētā nolēma grozīt uz Baltkrieviju izceļojušā Rosļikova drošības līdzekli, piemērojot viņam apcietinājumu.
Šādu lūgumu bija pieteicis prokurors Kaspars Andruškins, tiesai sanākot uz sēdi krimināllietā, kurā Rosļikovs apsūdzēts par nacionālā naida kurināšanu.
Vienlaikus apsūdzēto nolemts izsludināt meklēšanā, un tiesas procesā pasludināts pārtraukums līdz viņa atrašanai.
Rosļikovs atzina, ka atrodas Baltkrievijā, un skaidroja, ka neieradās uz tiesas sēdi un neatgriezās Latvijā, jo baidījies par savu dzīvību, jo bija saņēmis telefoniskus draudus no cilvēkiem, kas draudējuši "nogriezt viņam galvu".
Pēc Rosļikova vārdiem, Valsts drošības dienests (VDD) esot piedāvājis viņam pusgadu dzīvot slēptā dzīvoklī, bet viņš atteicies, jo negribējis sagaidīt, kad izteiktie draudi tiks realizēti.
Rosļikovs tiek apsūdzēts par nacionālā un etniskā naida izraisīšanu. Savukārt viņš pats uzskata, ka šī lieta pret viņu ir politisks pasūtījums.
