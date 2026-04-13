Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) un ārlietu ministre Baiba Braže (JV) apsveic ungārus pēc svētdien notikušajām parlamenta vēlēšanām, liecina amatpersonu paziņojumi sociālajos tīklos.
Rinkēvičs uzsver, ka ungāru tauta ir skaļi un nepārprotami izdarījusi izvēli par labu demokrātiskai Eiropas Savienībai (ES), ES vērtībām, kopīgajām interesēm un savstarpējai cieņai Eiropā un ārpus tās. Prezidents savā paziņojumā arī pauda, ka Latvija ir gatava sadarboties ar Ungāriju, lai sasniegtu kopīgos Eiropas mērķus.
Siliņa apsveica konservatīvās Cieņas un brīvības partijas ("Tisza") vadītāju Pēteru Maģaru ar vēsturisko uzvaru Ungārijā, kā arī pauda gatavību darbam Eiropas mērķu un vērtību sasniegšanā.
Braže uzsvēra, ka Ungārija ir izdarījusi izvēli, kas noteikti ir eiropeiskāka un mazāk prokrieviska.
Kā ziņots, sākotnējie balsu skaitīšanas rezultāti liecina, ka svētdien notikušajās Ungārijas parlamenta vēlēšanās pārliecinošā vadībā ir opozīcijā esošā konservatīvā Cieņas un brīvības partija ("Tisza") Pētera Maģara vadībā.
Saskaņā ar rezultātiem, kas iegūti pēc 60% biļetenu saskaitīšanas, par "Tisza" balsojuši vairāk nekā 52% ungāru, kamēr līdzšinējā premjerministra vadītā nacionālkonservatīvā partija "Fidesz" ieguvusi 38% balsu.
Arī vairumā vienmandātu apgabalu vadībā ir "Tisza" izvirzītie kandidāti.
