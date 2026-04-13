Sarunu raidījumā "Burku studijā!" uzmanības centrā nonācis jautājums par to, kā uzsākt dialogu ar dzīvesbiedru par intīmo dzīvi, izvairoties no lieka aizvainojuma. Uz sarunu pie “Ģimene burkā” attiecību trenera Kristapa Ozoliņa ieradās lektore Ieva Adamss, lai atklāti analizētu savu pieeju gultas prieku plānošanai. Viņa uzsver, ka mūsdienu steidzīgajā ikdienā kvalitatīva intīmā tuvība ir iespējama tikai tad, ja tai tiek atvēlēta konkrēta vieta kalendārā. Savukārt Ozoliņš papildina, ka šāda stratēģija ļauj pagarināt priekšspēli vairāku dienu garumā, radot nepieciešamo emocionālo uzlādi jau laicīgi.
Adamss neslēpj, ka viņas seksuālās harmonijas pamatā ir disciplīna. Abi diskusijas dalībnieki vienojas, ka vislabākā pieredze ir tā, kas ir gaidīta un ieplānota. Lai neļautu darbu gūzmai pārņemt privāto telpu, eksperte izmanto plānotāju, kurā atzīmē laiku kopābūšanai. Ieva skaidro: "Forši vispār, ja sekss ir plānots. Nē, neuzskati? Man ļoti patīk plānot seksu – tas ir kolosāli! Es rakstu dienasgrāmatā...tikai nesmejieties! Man dienasgrāmatā stāv tādas sarkanas strīpiņas – sekss."
Arī Kristaps Ozoliņš praktizē līdzīgu pieeju, mīlas priekus ieplānojot pat nedēļu uz priekšu. Viņaprāt, tas kalpo kā ilgstoša kacināšana un romantiska noskaņojuma uzturēšana. Viņš dalās savos novērojumos: "Tad tā priekšspēle ir gandrīz nedēļu uz priekšu! Tajā brīdī, kad bērni aizbrauc projām, sekss vēl būs tikai pēc dienas, bet bērni jau ir prom, un mājās jau ir klusums."
Sarunas laikā tika izteikta atziņa, ka pāri bieži grēko, ierakstot dienas plānos tikai darbus, bet aizmirstot par prieku. Ozoliņš norāda, ka sabiedrībā pieņemts sadzīviskus uzdevumus vērtēt augstāk par seksualitāti. Adamss tam piekrīt, uzskatot, ka cilvēki tiecas pēc tām aktivitātēm, par kurām saņem ārēju atzinību: "Tas ir svarīgāk – tev paliek svarīgāki tikai tie uzdevumi, kur citi tevi var novērtēt!"
Tomēr Kristaps iebilst, ka arī gultā partneris var saņemt būtisku savas personības novērtējumu. Pēc viņa domām, pēcseksta stāvoklis ir ideāls brīdis, lai analizētu izjustās emocijas. Viņš arī atzīst, ka pirms tuvības vīrieša pašsajūta var krasi atšķirties: "Man ir bijis tā, kad es domāju pie spoguļa: "Jā, tagad es huh!" Un ir situācijas, kad ir tieši otrādāk, jo es gaidu un es zinu – jā, es tagad gulēšu uz muguras un labi izskatīšos! Es reāli gribu vienkārši atslābt!"
Ieva Adamss uzskata, ka seksa galvenā funkcija ir visas nervu sistēmas un ķermeņa pilnīga atslābināšana, nevis tikai mehāniska darbība. Viņa to raksturo šādi: "Saproti, seksam, īstenībā, ir jābūt tādai lietai, kur tu saproti, ka tiklīdz tu paliec kopā ar to cilvēku, tu vispār vari atslēgties. Tu vispār vari kļūt par tādu jūras zvaigzni! Vienkārši atslēgt galvu un atslēgt ego."
Balstoties uz savu pagātnes pieredzi, viņa uzsver, ka partnera pārlieku lielais ego vai vēlme par katru cenu atstāt iespaidu, sabojā mirkli. Ja vīrietis pārlieku koncentrējas uz savu tēlu vai sniegumu, Adamss vairs nespēj gūt gandarījumu: "Es esmu nonākusi tik drausmīgi neizdevīgā līmenī savā seksuālajā dzīvē, ka tiklīdz es jūtu, ka manam draugam ieslēdzās ego – man vienkārši viss nobrūk. Es saku: "Galvu! Galvu atslēdz! Okay, beidz darīt jebko! Aizmirsti, kas tu esi! Necenties mani pārsteigt!" Mani pārsteigt vairs nevar!"
