Aktrise, modele un televīzijas raidījumu vadītāja Dagmāra Legante sociālajos medijos dalījusies ar ļoti personīgu vēstījumu, pieminot brāli piektajā gadadienā kopš viņa aiziešanas mūžībā.
Viņa atklāj, ka pirmie gadi pēc zaudējuma bijuši emocionāli īpaši smagi — piepildīti ar sāpēm, asarām un iekšēju cīņu, mēģinot samierināties ar notikušo. Savās pārdomās viņa raksturo arī vecāku pārdzīvojumu, uzsverot, cik dziļi traģēdija ietekmējusi visu ģimeni.
Atmiņās īpašu vietu ieņem sarunas ar tēvu, kurās, daloties sāpēs un atceroties brāli, viņi centušies rast spēku turpināt ikdienu. Laika gaitā, kā norāda Legante, sāpes mazinājušās, un viņa spējusi atrast iekšējo mieru.
Viņa pauž pārliecību, ka cilvēks ir dvēsele un kādā brīdī tuvinieki atkal satiksies — šī ticība viņai palīdzējusi pieņemt zaudējumu. Ierakstā viņa arī dalījusies ar pēdējo kopīgo fotogrāfiju ar brāli.
Noslēgumā Legante aicina novērtēt savus tuvākos un nepalaist garām iespēju viņus mīlēt un cienīt, kamēr viņi vēl ir līdzās, jo vēlāk paliek vien atmiņas.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu