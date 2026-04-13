Pāvests Leons XIV pirmdien noraidījis ASV prezidenta Donalda Trampa kritiskos izteikumus par viņa aicinājumu pārtraukt karus, piebilstot, ka viņš nebaidās no Trampa administrācijas.
"Tas, ko es saku, nav domāts kā uzbrukums kādam. Es neesmu politiķis. Es aicinu visus cilvēkus meklēt veidus, kā būvēt miera un izlīguma tiltus, kā meklēt veidus, kā izvairīties no kara, kad vien tas ir iespējams," norādīja Leons XIV, dodoties vizītē uz Alžīriju, kas ir viņa pirmais pieturas punkts Āfrikas braucienā.
"Es nebaidos no Trampa administrācijas,"
uzsvēra pāvests.
Neilgi pirms pāvesta došanās uz Āfriku Tramps pārmeta viņam briesmīgas ārpolitikas īstenošanu. Prezidents savā platformā "Truth Social" rakstīja, ka Leons XIV tika ievēlēts pāvesta amatā tikai tāpēc, ka cilvēki bija cerējuši, ka pāvests no ASV spēs labāk tikt galā ar viņu.
"Ja es nebūtu Baltajā namā, Leons XIV nebūtu Vatikānā," uzskata Tramps. Viņš sacīja, ka nevēlas pāvestu, kurš uzskata, ka ir pieņemami, ja Irānai ir kodolieroči.
Leons XIV žurnālistiem lidmašīnā uz Alžīriju norādīja, ka evaņģēlijā ir teikts, ka "svētīgi ir miera nesēji", un uzsvēra, ka nevairīsies no evaņģēlija vēsts sludināšanas.
Viņš pauda bažas, ka Tramps neizprot evaņģēlija vēsti, un sacīja, ka turpinās darīt to, kas, viņaprāt, ir baznīcas misija mūsdienu pasaulē.
