Jānis Ikstens: Jau šobrīd vairs nav reāli strādājošas koalīcijas

Jau šobrīd vairs nav reāli strādājošas koalīcijas, tādēļ Ministru prezidentei Evikai Siliņai (JV) nemaz nav ko upurēt, aģentūrai LETA pauda politologs Jānis Ikstens, komentējot premjeres paziņojumu, ka viņa ir gatava koalīcijas izjukšanai, lai nodrošinātu Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) atbalstu Saeimā īstermiņa aizdevuma piešķiršanai lidsabiedrībai "airBaltic".
Politologa ieskatā, jau ilgi var redzēt pussabrukušu valdību. "Valdība, kur koalīcijas partneri neslēpjoties publiski skaidro savas attiecības pietiekami sulīgiem epitetiem. Un pa brīdim kāds koalīcijas deputāts pamanās nobalsot par demisijas pieprasījumiem," situāciju raksturoja Ikstens.
Viņš uzsver, ka tā nav nekāda jēdzīga koalīcija, kas šobrīd faktiski ir sairusi.
Vienlaikus Ikstens uzskata, ka pat tad, ja Saeima nobalso par neuzticības izteikšanu pašreizējai valdībai, jauns Ministru kabinets līdz rudenī gaidāmajām parlamenta vēlēšanām izveidots netiks. Siliņas valdība turpinātu darboties ar palikušajiem ministriem, domā politologs.
Tāpat viņš atzina, ka Siliņas paziņojums vietnē "X", ka viņa ir gatava koalīcijas izjukšanai, lai nodrošinātu ZZS atbalstu "airBaltic" jautājumā, var likties dramatisks, tomēr "tur vairs nav ko upurēt". Vienīgais jautājums esot, vai izdosies atrast nepieciešamo atbalstu starp opozīcijas partijām.
Kā vēstīts, ZZS Saeimas frakcijas deputāti turpina uzstāt uz "trīs punktu piedāvājumu", tostarp satiksmes ministra Ata Švinkas (P) demisiju, lai ZZS parlamentārieši atbalstītu īstermiņa aizdevuma piešķiršanu nacionālajai aviokompānijai "airBaltic" 30 miljonu eiro apmērā.
Iepriekš ZZS "Progresīvajiem" bija izteikusi "piedāvājumu" apmaiņā pret aizdevuma piešķiršanas atbalstīšanu, taču "Progresīvo" Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs aģentūrai LETA norādīja, ka viņi šo "piedāvājumu", kas līdz trešdienas pusdienlaikam netika publiski atklāts, neizskatot.
Trešdienas pēcpusdienā ZZS "piedāvājumu" publiski atklāja Ministru prezidente Evika Siliņa (JV), sociālajos tīklos norādot, ka atbalsts aizdevuma piešķiršanai ir satiksmes ministra Ata Švinkas (P) demisija. Tāpat Siliņa koalīciju veidojošās partijas aicinājusi uz sarunu ceturtdienas rītā, "lai lemtu par spēju kopīgi strādāt valsts interesēs".
Kā žurnālistiem pēc ZZS Saeimas frakcijas sēdes paskaidroja ZZS Saeimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis, ZZS piedāvā "trīs punktu piedāvājumu", proti, kas paredz, ka atbalsts aizdevuma piešķiršanai tiks nodrošināts, ja tiek iespējami skaidri piedāvāts plāns, ka "airBaltic" sasniegs rentabla uzņēmuma statusu, ja līdz Saeimas balsojumam par aizdevumu Švinka atkāpjas no satiksmes ministra amata, uzņemoties politisko atbildību par situācijas nekontrolēšanu, un ja Siliņa uzņemas politisko atbildību par plāna aviokompānijas rentabilitātes nodrošināšanai izpildi.