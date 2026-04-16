Krievijas bruņotie spēki naktī uz ceturtdienu uzbruka Ukrainai ar droniem un raķetēm, nogalinot 13 cilvēkus, tai skaitā vienu bērnu, paziņoja Ukrainas amatpersonas.
Krievijas nakts uzbrukumā Kijivai gājuši bojā pieci cilvēki, tostarp bērns, un vēl 21 ievainots, paziņojis Ukrainas Valsts ārkārtas situāciju dienests.
Kijivā glābēji izvilka kādu bērnu no sagruvušas dzīvojamās ēkas drupām Podiļskas rajonā.
Kijivas Oboloņas rajonā izcēlās ugunsgrēks ēkā, kur nokrita raķetes atlūzas, un aizdegās automobiļi.
Kijivas pilsētas kara administrācijas vadītājs Timurs Tkačenko brīdināja civiliedzīvotājus atrast patvērumu, līdz tiks atcelta raķešu trauksme.
Nakts triecienos Odesā tika nogalināti seši cilvēki, lietotnē "Telegram" pavēstīja Odesas pilsētas kara administrācijas vadītājs Serhijs Lisaks.
"Šonakt pilsēta piedzīvoja vairākus raķešu apšaudes viļņus un trieciendronu uzbrukumus. Diemžēl tika nogalināti seši cilvēki. Izsaku visdziļāko līdzjūtību viņu ģimenēm un draugiem. Vēl 11 cilvēki tika ievainoti, viņiem tiek sniegta visa nepieciešamā medicīniskā palīdzība," pavēstīja Lisaks.
Uzbrukumā Dņipro pilsētai valsts vidienē nogalināti divi cilvēki un vēl 27 ievainoti, lietotnē "Telegram" pavēstīja Dņipropetrovskas apgabala kara administrācijas vadītājs Oleksandrs Ganža.
"14 no ievainotajiem atrodas slimnīcā. Piecu no viņiem stāvoklis ir smags," paziņoja Ganža.
Drona triecienā Harkivai tika ievainota 77 gadus veca sieviete un 66 gadus vecs vīrietis, lietotnē "Telegram" paziņoja Harkivas apgabala kara administrācijas vadītājs Olehs Siņehubovs.
Lielbritānija šogad nodos Ukrainai vismaz 120 000 dronu
Lielbritānija šogad nodos Ukrainai vismaz 120 000 bezpilota lidaparātu, paziņojusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.
Ministrija norādīja, ka tas būs lielākais dronu skaits, ko Lielbritānija piegādājusi Ukrainai.
Tostarp Ukrainai tiks piegādāti trieciendroni, kas spēj lidot lielus attālumus, bezpilota lidaparāti, ko izmanto militārajai loģistikai un izlūkošanas datu vākšanai, kā arī jūras droni, atklāja ministrija.
Lielbritānija ar šādu paziņojumu nāca klajā trešdien tā dēvētajā Ramšteinas formātā notikušās Ukrainas kontaktgrupas sanāksmē.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu