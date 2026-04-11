Dienvidkorejas tehnoloģiju uzņēmums Samsung paziņojis, ka 2026. gada jūlijā pārtrauks savas ziņapmaiņas lietotnes "Samsung Messages" darbību, aicinot lietotājus pāriet uz "Google Messages" aplikāciju, vēsta ārvalstu mediji.
Par izmaiņām uzņēmums informējis savā atbalsta vietnē, norādot, ka šāds solis nepieciešams, lai nodrošinātu vienotu ziņapmaiņas pieredzi Android operētājsistēmas vidē. Visiem Samsung Galaxy ierīču lietotājiem ieteikts lejupielādēt "Google Messages" no "Google Play" veikala un iestatīt to kā noklusējuma ziņapmaiņas lietotni.
Daļai lietotāju pārejas process var tikt atvieglots ar paziņojumiem pašā lietotnē, kas soli pa solim izskaidros nepieciešamās darbības. Jaunākajās ierīcēs "Samsung Messages" jau tagad vairs nav pieejama lejupielādei — un pēc oficiālās darbības pārtraukšanas to nebūs iespējams instalēt vispār.
Uzņēmums uzsver, ka pāreja uz "Google" risinājumu sniegs papildu funkcionalitāti, tostarp uzlabotu ziņu sūtīšanu ar RCS tehnoloģiju — modernāku SMS versiju ar papildu funkcijām —, kvalitatīvāku attēlu koplietošanu starp Android un iOS ierīcēm, kā arī piekļuvi jaunākajām mākslīgā intelekta iespējām, kas balstītas uz "Google" mākslīgā intelekta rīkiem. Tās ietver, piemēram, automātiskus atbilžu ieteikumus un eksperimentālas funkcijas attēlu ģenerēšanai sarunu laikā.
Vienlaikus Samsung norāda, ka izmaiņas neattieksies uz lietotājiem ar vecākām operētājsistēmas versijām — ierīcēs ar Android 11 vai senāku programmatūru "Samsung Messages" turpinās darboties.
Precīzs lietotnes darbības beigu datums var atšķirties atkarībā no ierīces, tādēļ lietotājiem ieteikts sekot informācijai pašā lietotnē.
