Reģionālajā autobusu maršrutu tīklā šogad lielākais samazinājums gaidāms Rīgas un Vidzemes reģionos, informē Autotransporta direkcijā (ATD).
ATD informēja, ka reģionālais sabiedriskā transporta maršrutu tīkls šogad plānots 73,76 miljonu kilometru apmērā, kas ir par aptuveni 400 000 kilometru jeb 0,5% mazāk nekā 2025. gadā.
Tostarp maršrutu tīkls ar autobusiem plānots 65,685 miljonu kilometru apmērā, kas ir par 0,7% mazāk nekā gadu iepriekš, savukārt maršrutu tīkls ar vilcieniem prognozēts 8,078 miljonu kilometru apmērā, kas ir par 0,4% vairāk nekā gadu iepriekš.
ATD apkoptie dati liecina, ka Rīgas reģionā autobusu maršrutu tīkls šogad plānots 9,497 miljonu kilometru apmērā, kas ir par 1,77% mazāk nekā 2025. gadā, Vidzemes reģionā — 18,851 miljona kilometra apmērā, kas ir par 1,65% mazāk nekā 2025. gadā, Zemgales reģionā — 10,574 miljonu kilometru apmērā, kas ir par 0,22% mazāk, Kurzemes reģionā — 13,906 miljonu kilometru apmērā, kas ir par 0,15% mazāk, bet Latgales reģionā — 12,857 miljonu kilometru apmērā, kas ir par 0,08% mazāk.
ATD informēja, ka šogad paredzēti 1015 reģionālie autobusu maršruti, kas ir par astoņiem maršrutiem jeb 1% mazāk nekā 2025. gadā, savukārt ar vilcieniem paredzēti 11 maršruti, kas ir par vienu maršrutu vairāk nekā 2025. gadā.
ATD skaidroja, ka
šogad plānots slēgt nerentablus reisus ar zemu pasažieru plūsmu
vai saīsināt maršrutu posmus, kuros nav pieprasījuma. Sagatavotajā maršrutu tīkla apjoma prognozē 2026. gadam, kuru apstiprināja Sabiedriskā transporta padome, pie samazināmajiem reisiem tika iekļauti reisi, par kuriem ATD sarunās un vēstulēs vienojās ar pašvaldībām un plānošanas reģioniem.
Direkcijā skaidroja, ka maršrutu tīkls tiek pārskatīts regulāri, tostarp identificēti nerentabli reisi ar zemu pasažieru pieprasījumu, kā arī izvērtētas iespējas maršrutam vai reisam veikt grozījumus, mainot izpildes laiku, braukšanas shēmu, maršrutu saīsināt vai slēgt. Tāpat tiek izvērtēts, vai reisi ir vienīgie savienojumā, vai tie nodrošina skolēnu nokļūšanu uz izglītības iestādi vai no tās, kā arī kādas citas alternatīvas iespējas pastāv pasažieriem.
Vienlaikus ATD uzsvēra, ka vienmēr tiek vērtētas alternatīvās iespējas. Primāri tiek vērtēta reisu intensitāte. Ja veidojas nerentabli reisi, tad tiek piedāvāts mazināt reisu skaitu, tāpat tiek vērtētas iespējas izmantot citus maršrutus un veikt pārsēšanos, izmantot gan vilcienu, gan autobusu. ATD patlaban strādā pie jauna modeļa attīstības, kas nākotnē paredz arvien vairāk veidot tādus autobusu maršrutus, kuri pievedīs pasažierus pie vilcieniem.
Kopējā nepieciešamā zaudējumu kompensācija reģionālajam sabiedriskā transporta tīklam 2026. gadam tiek prognozēta 89,2 miljonu eiro apmērā, bet valsts budžeta bāzes finansējums 2026. gadam ir 78,24 miljoni eiro.
Komentējot, kā ATD plāno piesaistīt papildu 11 miljonus eiro, direkcijā norādīja, ka maršruta tīkla prognoze sagatavota, pamatojoties uz Satiksmes ministrijas (SM) gatavoto ziņojumu, kas valdībā šogad 10. februārī pieņemts zināšanai.
Ziņojumā minēts, ka šogad reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojumi tiks nodrošināti pagājušā gada apmērā, savukārt par papildu nepieciešamo finansējumu lems gada pēdējā ceturksnī. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā noteikto, SM plāno lūgt nepieciešamo līdzekļu iztrūkumu ceturtajā ceturksnī no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
2025. gada rudenī Sabiedriskā transporta padome apstiprināja reģionālā sabiedriskā transporta maršrutu tīkla prognozi 2026. gadam, taču, ņemot vērā to, ka maršrutu tīkla optimizācija šim gadam tika atlikta, bija nepieciešams tīkla prognozi apstiprināt jaunā redakcijā.
Apturētais plāns paredzēja, ka dotētais reģionālās nozīmes autobusu maršrutu tīkls 2026. gadā būtu 56,145 miljonu kilometru apmērā, kas ir par 11,06 miljoniem kilometru jeb 16% mazāk nekā prognozēts 2025. gadā.
ATD ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā.
