Sestdien Latvijas lielākajā daļā gaidāms saulains un nedaudz siltāks laiks, prognozē sinoptiķi.
Naktī nav gaidāmi nokrišņi, mākoņu būs maz un vējš lēni pūtīs no ziemeļaustrumiem. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +1..-4 grādiem.
Dienā vairāk mākoņu būs dienvidaustrumu novados, vietām Latgalē līs. Skaidrākās debesis saglabāsies Kurzemē. Pūšot lēnam līdz mērenam austrumu un ziemeļu vējam, gaiss iesils līdz +8..+13 grādiem, dažviet piekrastē — līdz +6 grādiem.
Rīgā 11. aprīlī būs sauss un pārsvarā saulains laiks, pūtīs neliels ziemeļaustrumu vējš, pēcpusdienā to nomainīs mērens ziemelis. Gaisa temperatūra nakts izskaņā noslīdēs līdz nullei, piepilsētā — līdz -1..-3 grādiem. Dienā temperatūra pakāpsies līdz +12 grādiem, vēsāks gaiss saglabāsies jūras tuvumā.
