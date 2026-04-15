Latvijā 46% iedzīvotāju šobrīd lielākās bažas par nākotni rada cenu kāpums, aģentūru LETA informēja "Luminor Bank", atsaucoties uz veikto aptauju.
Otrs biežāk minētais satraukuma iemesls ir drošība un stabilitāte Baltijas reģionā kopumā, ko norādījuši 30% iedzīvotāju. Savukārt 25% iedzīvotāju bažas rada veselība un veselības aprūpes pieejamība.
Tāpat iedzīvotāji salīdzinoši bieži norādījuši uz bažām par valsts ekonomisko un politisko attīstību (21%), kā arī neskaidrību par nākotni kopumā (20%).
Bankā skaidro, ka iedzīvotāju noskaņojums sakrīt arī ar jaunākajām cenu izmaiņām valstī — pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem martā, salīdzinot ar februāri, patēriņa cenas Latvijā pieauga par 1,9%, bet gada izteiksmē kāpums sasniedza 3,4%. Īpaši izteikti bažas par dzīves dārdzību pauduši jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem — tā domā 61% aptaujāto.
"Luminor Bank" galvenais ekonomists Pēteris Strautiņš atzīst, ka tieši
cenas tuvākajā laikā būs tās, kas vairumam iedzīvotāju ikdienā radīs nepatīkamas emocijas.
Inflācijas attīstību šobrīd būtiski ietekmē ģeopolitiskie notikumi, un līdz ar to tās turpmāko dinamiku prognozēt ir sarežģīti — cenu kāpums gada izteiksmēs tuvākajos mēnešos varētu būt ap 4% robežās, gan var pieaugt vēl vairāk.
Vienlaikus Strautiņš uzsver, ka cenu kāpums vēl nenozīmē labklājības kritumu. Arī pērn, neskatoties uz salīdzinoši augstu inflāciju, iedzīvotāju pirktspēja pieauga, un ekonomistam ir pamats cerēt, ka neliels kāpums var saglabāties arī šogad. Turklāt kopējais sabiedrības noskaņojums nav viennozīmīgi pesimistisks - cilvēki izjūt bažas, taču nav pamata uzskatīt, ka iedzīvotāju noskaņojums kopumā ir negatīvs.
Tikmēr
drošība un stabilitāte Baltijas reģionā uztrauc iedzīvotājus visās sabiedrības grupās,
tomēr izteiktāk šādas bažas raksturīgas iedzīvotājiem vecumā no 30 līdz 39 gadiem, kā arī senioriem jeb iedzīvotājiem vecumā no 60 līdz 74 gadiem.
Tāpat "Luminor Bank" norāda, ka satraukumu par veselības un veselības aprūpes pieejamību var pastiprināt arī izmaksu pieaugums veselības aprūpes jomā — šogad cenu līmenis pieaudzis arī šajā jomā un lielākā ietekme uz to bijusi medikamentu cenu kāpumam. Bažas par veselības aprūpes pieejamību ir izteiktākas gados vecākiem cilvēkiem, īpaši vecuma grupā no 60 līdz 74 gadiem, kuriem veselības jautājumi un medicīnisko pakalpojumu pieejamība ikdienā ir īpaši būtiska.
"Luminor Bank" aptauja veikta 2026. gada aprīlī sadarbībā ar pētījumu aģentūru "Norstat Latvija", kopumā aptaujājot 1000 respondentu Latvijā vecumā no 18 līdz 74 gadiem. Jautājumā bija iespēja atzīmēt vairākus atbilžu variantus.
