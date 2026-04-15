Grāmatnīcu tīkls "Globuss" apkopojis pagājušās nedēļas pirktākās grāmatas grāmatnīcās "Globuss" un interneta veikalā www.eglobuss.lv.
Grāmatu tops šoreiz vairāk ved spriedzes virzienā nekā piedāvā mierīgu pavasara lasāmvielu. Lai gan ārā jau jūtama pavasara elpa, lasītāji acīmredzami izvēlas asākas izjūtas, un topā dominē trilleri un spriedzes romāni, kuros notikumi attīstās strauji un bez kompromisiem.
To skaidri apliecina Frīdas Makfadenas romāns "Nekad nemelo" (izdevniecība "Latvijas Mediji"), kas ieņem pirmo vietu. Stāsts sākas šķietami mierīgi: jauns pāris, Trisija un Ītans, meklē savu sapņu māju. Taču nomaļais savrupnams, kas reiz piederējis bez vēsts pazudušai psihoterapeitei, slēpj daudz vairāk, nekā sākumā šķiet. Slepena istaba un tajā atrastie pacientu audioieraksti pamazām atklāj satraucošu notikumu virkni, kurā robeža starp patiesību un manipulāciju kļūst arvien neskaidrāka. Makfadenas rokraksts ir nepārprotams, stāsts virzās uz priekšu ar arvien pieaugošu spriedzi, atklājot arvien jaunas detaļas.
Līdzīgā intensitātē turas arī Huana Gomesa-Hurado romāns "Melnā vilcene" (izdevniecība "Helios"). Tas lasītāju aizved uz Spānijas dienvidiem, kur kārtējais noziegums atkal ierauj notikumu centrā Antoniju Skotu. Viņas cīņa nav tikai ar ārējiem pretiniekiem, tikpat nozīmīga ir arī iekšējā spriedze un personīgie dēmoni. Stāsts attīstās strauji, un sajūta brīžiem līdzinās dinamiskam seriālam, kur katrs pavērsiens liek pārskatīt iepriekš pieņemtos pieņēmumus.
Savukārt pavisam citā tonī, bet ne mazāk spēcīgi, izskan Ramonas Indriksones romāns "Vidaga" (izdevniecība "Latvijas Mediji"). Tas nav klasisks trilleris, taču spriedze šeit slēpjas attiecībās un klusēšanā. Vidagas bērnība paiet, vērojot mātes pakāpenisko sabrukumu, un šī pieredze kļūst par smagu bagāžu, kas seko līdzi arī pieaugušā vecumā. Tas ir stāsts par ģimenes noslēpumiem, sāpēm un izvēli, mēģināt atjaunot saites vai dzīvot ar neatbildētiem jautājumiem.
Topā sastopas gan starptautiski bestselleri, gan pašmāju literatūra, un, lai arī žanri atšķiras, visus vieno spriedze. Vienā gadījumā tā ir ārēja un strauja, citā klusāka un iekšēja.
Acīmredzot pavasaris ne vienmēr nozīmē mieru. Dažkārt tas nāk ar vēlmi pēc stāstiem, kas izkustina, satricina un neatlaiž.
