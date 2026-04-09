Jūrmalā kādai sievietei marta izskaņā nācies piedzīvot traģēdiju — viņas acu priekšā kaimiņš ar nazi nogalināja divus gadus veco suni Nero. Sieviete bija devusies rīta pastaigā, kad notika uzbrukums, vēsta TV3 raidījums "Bez Tabu".
Suņa saimniece stāsta, ka kaimiņš izskrējis ārā un, redzot suni piesietu pie staba, vairākas reizes tam iedūris. Viņa nekavējoties izsaukusi policiju un sākotnēji cerējusi, ka dzīvnieku vēl varēs glābt, taču drīz kļuvis skaidrs, ka suns jau ir miris. Pēc notikušā viņa vairākas dienas nespēja runāt un piedzīvoja smagu emocionālu satricinājumu.
Abiem kaimiņiem jau iepriekš bijušas nesaskaņas par mājdzīvniekiem. Zīmīgi, ka arī vainīgais pats ir suņa saimnieks, taču viņa dzīvnieks bieži netika pienācīgi pieskatīts un mēdza klaiņot. Liktenīgajā rītā abi suņi sākuši riet, pēc kā kaimiņš reaģējis ar vardarbību, nodarot sunim vairākus nāvējošus dūrienus.
Citi mājas iedzīvotāji vainīgo raksturo kā cilvēku ar sarežģītu dzīvesveidu. Par iespējamo sodu un notikušā apstākļiem plašāk iespējams uzzināt video materiālā.
