IUB liedz slēgt līgumu par Stradiņa slimnīcas A2 korpusa būvdarbu pabeigšanu

Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) aizliedzis VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) slēgt līgumu konkursā par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas (PSKUS) A2 korpusa būvniecības pabeigšanu.
IUB lēmums pieņemts, izskatot SIA "Aimasa" iesniegto sūdzību par VNĪ rīkotā konkursa rezultātiem.
VNĪ iepirkumā par A2 korpusa pabeigšanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, būvdarbiem un autoruzraudzību uzvarēja piegādātāju apvienību "NSHC Group", kuras sastāvā ir SIA "Hanza Construction Group" un SIA "Baltic Construction Company".
"Aimasa" sūdzībā apstrīdēja konkursa rezultātus, uzskatot, ka
uzvarētājs nepamatoti atzīts par atbilstošu vairākām kvalifikācijas prasībām,
ka pasūtītājs nav pienācīgi pārbaudījis uzvarētāja līgumcenu, kā arī ka gan uzvarētājam, gan pašai "Aimasai" atsevišķos saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritērijos piešķirts nepamatots vērtējums.
IUB atcēlis VNĪ iepirkuma komisijas lēmumu par konkursa rezultātiem, aizliedzis VNĪ slēgt iepirkuma līgumu ar "NSHC Group" un uzdevis 30 darbdienu laikā novērst IUB konstatētos pārkāpumus, atkārtoti izvērtējot konkursā iesniegtos piedāvājumus, un pieņemt jaunu lēmumu.
No IUB lēmuma izriet, ka par pamatotu atzīta "Aimasa" sūdzības daļa, kas saistīta ar konkursa uzvarētāja finanšu piedāvājuma vērtēšanu. IUB secinājis, ka VNĪ nepamatoti veica aritmētisko kļūdu labojumu uzvarētāja finanšu piedāvājumā, lai gan konkrētajā gadījumā VNĪ neesot bijis pamata uzskatīt, ka pretendentam piedāvājumā vispār bijušas aritmētiskas kļūdas.
IUB ieskatā VNĪ ar šo labojumu pēc būtības grozījusi uzvarētāja piedāvājumu.
"NSHC Group" savā finanšu piedāvājumā bija norādījis, ka kopējās izmaksas atsevišķās pozīcijās veidotas, izvērtējot riska iestāšanās varbūtību, tādēļ tās nav automātiski uzskatāmas par kļūdainām tikai tāpēc, ka nesakrīt ar vienības cenas un apjoma reizinājumu, uzsver IUB.
IUB arī secinājis, ka VNĪ pēc būtības nav izvērtējis, vai uzvarētāja sākotnēji piedāvātā cena attiecībā uz šiem darbiem nav nepamatoti zema un vai līgums par šādu cenu vispār ir reāli izpildāms. Līdz ar to IUB atzinis, ka VNĪ rīcība var būt pretrunā Publisko iepirkumu likuma mērķim nodrošināt pasūtītāja līdzekļu efektīvu izmantošanu un maksimāli samazināt risku.
Savukārt pārējā daļā "Aimasa" sūdzība nav atzīta par pamatotu. Nav konstatēti pārkāpumi attiecībā uz "NSHC Group" atbilstību nolikuma prasībām par apgrozījumu, pieredzi kā galvenajam būvdarbu veicējam, būvkomersantu reģistra prasībām, kā arī vairākos vērtēšanas kritērijos, tostarp attiecībā uz atbildīgā būvdarbu vadītāja papildu pieredzi, būvprojekta vadītāja un būvdarbu vadītāja sadarbības pieredzi un atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikāciju.