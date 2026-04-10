ASV pirmā lēdija Melānija Trampa ceturtdien nāca klajā ar negaidītu paziņojumu, nosaucot par meliem ziņas, ka viņa esot saistīta ar notiesāto nelaiķa dzimumnoziedznieku Džefriju Epstīnu.
55 gadus vecās Trampas izteikumi fotokameru priekšā Baltajā namā bija negaidīta iejaukšanās Epstīna skandālā, kas ilgi ticis saistīts ar viņas vīru prezidentu Donaldu Trampu.
"Meliem, kas mani saista ar kaunpilno Džefriju Epstīnu, šodien jābeidzas," sacīja Trampa. "Indivīdiem, kas melo par mani, nepiemīt ētiski standarti, pazemība un cieņa."
Nebija skaidrs, kāpēc Slovēnijā dzimusī bijusī modele nolēma nākt klajā ar publisku paziņojumu. Viņa arī neminēja konkrētus apgalvojumus par viņu un Epstīnu.
Melānija un Donalds Trampi ir bijuši nofotografēti kopā ar Epstīnu, bet viņa sacīja, ka neatkarīgi satikusi savu vīru divus gadus pirms satikšanās ar Epstīnu.
"Es neesmu Epstīna upuris. Epstīns mani neiepazīstināja ar Donaldu Trampu," sacīja pirmā lēdija.
"Viltus attēli un paziņojumi par Epstīnu un mani" ir cirkulējuši sociālajos medijos "gadiem ilgi", sacīja Melānija Trampa. "Esiet uzmanīgi ar to, kam jūs ticat: šie attēli un stāsti ir pilnīgi nepatiesi."
Pirmā lēdija arī aicināja ASV Kongresu publiski uzklausīt Epstīna noziegumu upurus, "lai dotu šiem upuriem iespēju liecināt zem zvēresta".
"Man nekas nebija zināms par to, ka Epstīns seksuāli izmantoja savus upurus. Es nekādi nebiju iesaistīta. Es nebiju dalībniece. Es nekad nebiju Epstīna lidmašīnā un nekad neapmeklēju viņa privāto salu," sacīja Melānija Trampa.
"Es nekad neesmu bijusi juridiski apsūdzēta vai atzīta par vainīgu noziegumā saistībā ar Epstīna cilvēku tirdzniecību seksuālas izmantošanas nolūkā, nepilngadīgo seksuālu izmantošanu vai citu atbaidošu rīcibu."
Epstīns 2019. gadā nomira federālā cietuma kamerā Ņujorkā pirms prāvas par nepilngadīgu meiteņu seksuālu izmantošanu un cilvēku tirdzniecību seksuālas izmantošanas nolūkā.
ASV Tieslietu ministrija pēdējā gada laikā ir publiskojusi daudz Epstīna lietas dokumentu. Arī 79 gadus vecais Tramps ir noliedzis jebkādu saistību ar Epstīna noziegumiem.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu